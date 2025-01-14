14 января 2025, 01:11

Тигр растерзал женщину в Непале

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Тигр растерзал 50-летнюю женщину рядом с национальным парком Бардия в Непале. Об этом сообщило издание The Rising Nepal.

Хищник напал на Падамкалу Тапу в воскресенье, 12 января. Женщина пасла скот в лесу Бакува в муниципалитете Тхакурбаба, расположенном в округе Бардия провинции Лумбини, недалеко от границы национального парка.

Управление нацпарка установило личность погибшей. При этом неизвестно, будут ли предприняты какие-то действия в отношении агрессивного хищника.

Парк, рядом с которым произошло нападение тира, является крупнейшей охраняемой природной зоной Непала, чью территорию человеческая деятельность почти не затронула.

Ранее в пригороде Владивостока амурский тигр через горнолыжную трассу проник на территорию базы отдыха, но потом вернулся в лес.

До этого в Приморском крае сотрудники национального парка «Земля леопарда» совместно с Охотнадзором поймали амурского тигра , нападающего на домашних животных в населенных пунктах.

Смертность Женщины Животные Непал
13 января 2025, 19:02
На горящем здании военного госпиталя в Туле обрушился шпиль
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Шпиль рухнул на крыше горящего в Туле здания военного госпиталя на Советской улице. Об этом сообщило РИА «Новости».

Общая площадь возгорания составила более 900 квадратных метров. Из госпиталя эвакуировали 57 человек - там проходили лечение военнослужащие срочной службы, которых теперь разместят в других госпиталях.

Губернатор области Дмитрий Миляев распорядился предоставить для этого транспорт. Тушат возгорание 65 спасателей и 22 единицы техники. Никто не пострадал, угрозы перехода пламени на соседние дома нет.

Пресс-служба правительства Тульской области назвала предварительной причиной пожара короткое замыкание.

Пожары МЧС РФ
13 января 2025, 17:52
Москвич нашел мумию отца в его же квартире
РИА «Новости»
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Житель Москвы нашел мумию отца, которого считал пропавшим без вести, в его же квартире. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Мужчина не общался с родственниками с июня, и никто не знал, где он. В начале января сын пришел к отцу в квартиру, но обнаружил уже труп. Предположительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

В ноябре в Санкт-Петербурге промышленный альпинист, работавший на фасаде жилого дома, заглянул в окно одной из квартир, открытое на проветривание, и увидел тело пожилой женщины , пролежавшее в квартире, по оценкам экспертов, не меньше года.

Летом в штате Аризона 60-летняя женщина четыре дня просидела в офисе мертвой , а ее коллеги заметили, что она скончалась, только когда почувствовали неприятный запах.

Мужчины Москва
13 января 2025, 17:51
Часть кровли обрушилась в горящем военном госпитале в Туле
РИА «Новости»
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В загоревшемся здании военного госпиталя в Туле рухнула часть кровли. Об этом сообщило РИА «Новости».

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что угрозу перехода огня на смежные здания от горящего в Туле госпиталя сняли.

Спасатели эвакуировали из здания 57 человек, погибших и пострадавших нет. Глава региона уточнил, что всех эвакуированных разместили в других медучреждениях Минобороны.

В госпитале проходили лечение военнослужащие срочной службы. Предварительной причиной возгорания назвали неисправность электропроводки.

Общая площадь пожара составила 900 квадратных метров. В настоящее время в ликвидации огня участвуют 65 человек личного состава МЧС и 22 единицы техники.

По данным Telegram-канала Shot, пожар произошел в военном госпитале, который относится к 39-му Отдельному медицинскому отряду ВДВ.

Спасатели Пожары Больницы Военные
13 января 2025, 16:15
Петербуржец прострелил бедро соседу, который угрожал ему молотком
РИА «Новости»
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Житель Санкт-Петербурга выстрелил из карабина в буйного соседа. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Конфликт произошел между жителями новостройки на улице Генерала Кравченко в Красносельском районе города.

Долгое время 53-летний байкер ссорился с соседом с верхнего этажа, который вел шумный образ жизни. Во время очередной перепалки буйный молодой человек пришел к соседу с молотком в руках. Мотоциклист выстрелил в 26-летнего парня из охотничьего карабина. Пуля прошла насквозь, задела паховую артерию и сломала бедренную кость.

После этого байкер сам вызвал скорую помощь. Его задержали, а пострадавшего увезли в одну из городских больниц.

Ранее в Ленинградской области между жильцами дома произошла ссора, которая переросла в драку. Женщина выстрелила в своего соседа из пневматического оружия, а он в ответ распылил ей в лицо баллончик со слезоточивым газом.

Драки Санкт-Петербург

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