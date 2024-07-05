Tesla попала в ДТП на западе Москвы
Два автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека, сообщил источник 360.ru.
«ДТП произошло около 20:30. На дороге столкнулись Toyota и электромобиль Tesla. Предварительно известно о трех пострадавших», - отметил он.
Сейчас на месте происшествия работают медики и сотрудники ГИБДД.
По данным столичного дептранса , столкновение двух машин произошло в районе дома № 30. На месте находятся оперативные службы Москвы.
Водителей также предупредили, что автомобильное движение в этом районе затруднено, поэтому нужно выбирать пути объезда. Обстоятельства ДТП уточняются.
В пресс-службе МЧС подтвердили данные о трех пострадавших. Всех получивших травмы передали врачам.
Ранее авария с участием трех иномарок произошла в Шмитовском проезде столицы. Дорогу не поделили две Toyota и электромобиль Tesla.
Водителя одной из иномарок госпитализировали.