05 июня 2024, 13:05

Tesla и ВАЗ столкнулись на северо-западе Москвы

Global Look Press
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На Пятницком шоссе в Москве столкнулись автомобили Tesla с белорусскими номерами и ВАЗ 2147. О ДТП сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его информации, после аварии один из автомобилей задымился. От удара ВАЗ перевернулся на бок. Кроме того, произошел разлив топлива на площади около двух квадратных метров.

В ДТП никто не пострадал. Из-за аварии пришлось перекрыть одну из полос шоссе в сторону Москвы.

Ранее в столичном районе Капотня на Бесединском мосту столкнулись три автомобиля. По данным источника 360.ru, в ДТП пострадали пять человек.

ДТП Tesla Москва
05 июня 2024, 12:16
Полторы тысячи человек эвакуировали из ТЦ на юго-востоке Москвы
Freepik
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Из-за пожара в торговом центре «Бум» на юго-востоке Москвы пришлось эвакуировать 1500 человек. Об этом 360.ru сообщил источник.

По его информации, в здании на улице Перерва загорелся утеплитель. На место прибыли пожарные машины. Причины возгорания выяснят специалисты.

Посетители засняли и выложили в интернет работу шести пожарных расчетов, однако открытого пламени на кадрах не видно.

«У нас пожар в торговом центре. И нас эвакуировали», - прокомментировала очевидица.

Ранее в Омске загорелась крыша ресторана. Пламя охватило площадь в 100 квадратных метров. По предварительным данным, никто из посетителей и работников не пострадал, уточнили в пресс-службе МЧС России.

Пожары Россия Москва
05 июня 2024, 11:59
«Много крови». Устроившего резню в автобусе уфимца пытались поймать другие пассажиры
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Уфимец, который в автобусе напал с ножом на другого пассажира, находился в нетрезвом состоянии. Об этом 360.ru рассказала очевидица событий.

«Разговаривал громко по телефону и матерился, ему мужчина сделал замечание. А там слово за слово, и [он с] ножом набросился, там еще дети это все видели и слышали», - прокомментировала жительница Уфы.

Она отметила, что нападавший пырнул ножом другого мужчину, а затем выбежал из автобуса и скрылся.

«Некоторые даже пытались его найти, вызвали полицию. Я сама испугалась, я рядом находилась, девушка выбегает и кричит: „Вызывайте полицию“», - добавила женщина.

Очевидица подчеркнула, что пострадавший мужчина получил серьезное ранение.

«Парень, которого [нападавший] ножом пырнул, очень много крови потерял, я вызвала скорую», - вспомнила она.

Ранее собеседница 360.ru поделилась подробностями нападения. По ее словам, мужчина спокойно сделал замечание неадекватному пассажиру, на что тот назвал его «оленем» и полез драться.

Уфа Автобусы Полиция
05 июня 2024, 11:54
Крыша ТЦ загорелась на юго-востоке Москвы
РИА «Новости»
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В районе Марьино на юго-востоке Москвы загорелась крыша торгового центра. Об этом 360.ru сообщил источник.

По его информации, в здании на улице Перерва загорелся утеплитель. Посетителей начали эвакуировать. На место выехали экстренные службы города.

Другие подробности происшествия уточняются. Причины возгорания установят специалисты.

Ранее крыша ресторана вспыхнула в Омске. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. По предварительным данным, никто из посетителей и работников не пострадал, уточнили в МЧС России.

Пожары Россия Москва
05 июня 2024, 10:54
«Обозвал оленем». Уфимец устроил резню в переполненном автобусе
РИА «Новости»
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Житель Уфы набросился на пассажира автобуса и пырнул его ножом. О том, почему мужчина полез в драку, 360.ru рассказала очевидица Татьяна.

«Я была в этом автобусе. Парень кричал в телефон на весь автобус матом. На кондуктора не реагировал», - указала она.

Женщина добавила, что один из пассажиров спокойно сделал замечание неадекватно ведущему себя уфимцу. В ответ тот оскорбил мужчину, вытащил нож и полез драться.

«А вот парень как раз мужчину и обозвал оленем и полез драться. Тут остановка, и мужчины, их было несколько, быстро покинули автобус. А парень, увидев, что они вдвоем остались, достал нож и стал им махать в драке», - объяснила очевидица.

По данным Telegram-канала Mash Batash , молодой человек всадил лезвие в ногу 47-летнему мужчине. После этого уфимец сбежал. Сейчас его разыскивает полиция.

Пресс-служба МВД по региону подтвердила эту информацию. По данным ведомства, личность подозреваемого уже установили.

Ранее житель Москвы набросился с ножом на женщину в доме на Хорошевском шоссе. Преступник ранил полицейского, который хотел его остановить, и скрылся.

Драки Уфа Автобусы Мужчины

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