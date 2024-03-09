09 марта 2024, 12:25

Теща в депрессии пырнула ножом зятя в Петербурге

РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге местная жительница устроила поножовщину после празднования 8 Марта. Женщина ранила собственного зятя, сообщила «Фонтанка».

По данным издания, ночью 9 марта в квартире жилого дома на Заповедной улице пенсионерка, страдающая тяжелой формой депрессии, из-за личной неприязни ударила ножом в спину 52-летнего мужчину.

Прибывшие на вызов врачи увезли пострадавшего в Елизаветинскую больницу. Там ему оказали всю необходимую помощь и отпустили выздоравливать домой.

Тем временем пожилую женщину, напавшую с ножом на зятя, забрали в психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова.

Ранее в Санкт-Петербурге местный житель отрезал ухо приятелю. Причиной поножовщины стала ссора.

Санкт-Петербург Поножовщины
09 марта 2024, 12:28
«Госпитализированы 17 человек». Вяльбе — о состоянии лыжниц после массового завала в Сочи
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После массового завала на спартакиаде в Сочи госпитализировали 17 лыжниц. Об этом рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, чьи слова привело издание «Спорт-Экспресс».

Накануне состоялся женский масс-старт классическим стилем. Во время мероприятия на скоростном участке трассы в селе Эстосадок произошел массовый завал, и некоторые спортсменки пострадали.

«Самые последние сведения: изначально было госпитализировано 17 человек с разными травмами», - сообщила Вяльбе.

По ее словам, 16 девушек уже выпустили из больницы. Еще одна спортсменка находится в детском медицинском учреждении. Пока неизвестно, есть ли у нее перелом, врачи не дают этой информации.

Вяльбе также заявила, что пострадавшие лыжницы не имели достаточной физической подготовки для прохождения трассы. Спортсмены часто сталкиваются с риском травм, подчеркнула глава ФЛГР.

Спортсмены Больницы Сочи Россия
09 марта 2024, 12:09
Грузовик повредил крыло самолета с пассажирами в Петербурге
Пресс-служба Следственного комитета
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Грузовик, подвозивший бортпитание, повредил крыло самолета с пассажирами в аэропорту Пулково. Ленинградский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России начал доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Спецгрузовик, подводящий на борт питание, повредил концовку крыла самолета, в котором находились пассажиры, собиравшиеся вылететь в Новосибирск», - передали в пресс-службе.

Никто не пострадал. Пассажиров отправили в пункт назначения другим бортом.

Следователи осмотрели место происшествия. Специалисты установят причины и обстоятельства произошедшего, а также установят причиненный ущерб.

Ранее стало известно, что водитель автобуса подрезал самолет в Пулково и чуть не сорвал полет «Победы». Однако в воздушной гавани после опровергли сообщения об аварии у взлетной полосы.

Грузовики Питание Самолеты Россия Водители
09 марта 2024, 11:11
Водитель и пассажирка такси пострадали в массовом ДТП на востоке Москвы
Телеканал «360»
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Автоледи на Nissan Qashqai спровоцировала массовое ДТП с двумя пострадавшими в Москве на шоссе Энтузиастов. Она резко нажала на тормоза и включила правый поворотник, рассказал источник «360». В результате столкнулись два легковых и грузовой автомобили.

Пострадали 25-летний водитель и 22-летняя пассажирка такси. Водитель от госпитализации отказался, а девушку отвезли в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом.

Об аварии стало известно около 09:40. Она случилась в районе дома № 38. Две полосы движения перекрыли.

Утром 9 марта в Свердловской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль - в результате погибли две женщины. Авария произошла на трассе Екатеринбург - Реж - Алапаевск Березовского района. Peugeot вылетел на встречную полосу и врезался в Fiat. Жертвы - водитель и пассажирка Peugeot. Водителя и двух пассажиров микроавтобуса доставили в больницу.

Больницы ДТП Такси Водители Москва
09 марта 2024, 10:35
Отопление вернули в пять домов в Шагонаре после аварии на ТЭЦ
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Отопление от мобильных котельных установок подали в пять первых домов в Шагонаре после аварии на ТЭЦ. Об этом сообщил глава Республики Тыва Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.

Тепло поступило в многоквартирные дома на улицах Дружбы и Саяно-Шушенской, а также в здания соцобъектов. Температура теплоносителя - 30 градусов. В квартирах пока 15 градусов, но показатели постепенно растут.

«Следующие на очереди еще 16 многоквартирников по улице Саяно-Шушенской», - добавил глава республики.

Конструкции котельной Шагонарской ТЭЦ в скором времени обследуют.

Взрыв на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе города Шагонар произошел ранним утром 6 марта. Момент происшествия попал на видео. В результате ЧП пострадали 23 человека. Состояние двоих осталось крайне тяжелым.

После взрыва на ТЭЦ более 210 домов остались без тепла. Ранее специалисты запустили три мобильные котельные установки в Шагонаре.

Отопление Взрывы

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