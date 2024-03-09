Теща в депрессии пырнула ножом зятя в Петербурге

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По данным издания, ночью 9 марта в квартире жилого дома на Заповедной улице пенсионерка, страдающая тяжелой формой депрессии, из-за личной неприязни ударила ножом в спину 52-летнего мужчину.

Прибывшие на вызов врачи увезли пострадавшего в Елизаветинскую больницу. Там ему оказали всю необходимую помощь и отпустили выздоравливать домой.

Тем временем пожилую женщину, напавшую с ножом на зятя, забрали в психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова.

Ранее в Санкт-Петербурге местный житель отрезал ухо приятелю. Причиной поножовщины стала ссора.