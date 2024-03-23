Террористы выбросили оружие из машины до задержания силовиками

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Предполагаемому преступнику задали вопрос о том, где он и его сообщники сбросили оружие.

«Я по-русски не знаю. <…> Мои друзья [оружие] выкинули, их и спроси», - заявил задержанный.

Несколько вооруженных людей вечером 22 марта открыли огонь по зрителям, которые пришли на концерт группы «Пикник» в Crocus City Hall. После этого в здании начался пожар. По последним данным, в результате трагедии погибли 133 человека.

К россиянам обратился президент Владимир Путин. Он пообещал, что причастных к массовому убийству обязательно накажут за содеянное.