Террористы в Crocus City Hall говорили по-таджикски

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Страшная трагедия развернулась вечером 22 марта в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье. Боевики с автоматами ворвались в фойе здания и расстреляли безоружных людей. Один из террористов снимал происходящее не телефон и выкрикивал непонятные лозунги. Большое количество людей думали, что он говорил на арабском языке, но переводчики рассказали сайту kp.ru , что преступники общались на таджикском.

«Нет, это не арабский язык», - сказал профессиональный арабист.

Другой переводчик сказал в интервью изданию, что террорист кричал только на таджикском.

«В этом нет никаких сомнений», - подчеркнул он.

Теракт в здании концертного зала Crocus City Hall произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы стреляли в невинных людей в упор и разбрасывали в помещениях зажигательные шашки. Вспыхнул пожар, превратившийся в огненный вихрь. Часть конструкций помещения рухнула.

Погибли 137 человек , в том числе дети, пострадали 180 посетителей. Ранее в Сети появились кадры первых минут атаки на Crocus City Hall.

Очевидцы происходящего рассказывали жуткие подробности - после обстрела холл здания был завален трупами. Тела убитых были повсюду: над диванах, под буфетными столиками.

На месте теракта в Подмосковье нашли два автомата Калашникова , которыми были вооружены боевики. Задержанных по подозрению в совершении террористического акта в концертном зале Crocus City Hall привезли в здание Центрального аппарата Следственного комитета России.