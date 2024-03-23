«Террористы не смогут расколоть нас». Россияне доказали свое единство перед лицом беды

«Читаю слова поддержки из разных регионов России и в очередной раз понимаю, что мы едины. Террористы никогда не смогут расколоть нас. Люди пишут о готовности сдавать кровь, поддерживать раненых», - рассказала она.

Демичева добавила, что врачи вечером бросили домашние дела и поехали в больницы, водители бесплатно развозили людей. Она отметила, что получила много сообщений от российских и зарубежных коллег со словами поддержки. Член СПЧ подчеркнула, что нормальные люди выражают соболезнования семьям погибших и пострадавших, а «ненормальные» пытаются оправдать террористов и даже ликуют. Так могут реагировать только нелюди и чудовища, указала Ольга Демичева.

По ее словам, россияне всегда были едины перед лицом беды и поддерживали жертв террора - и по-прежнему готовы прийти на помощь каждой из них.

«То, что случилось, сделает нас сильнее, потому что мир становится все более четко разграничен на черную и белую сторону, на добро и зло», - считает Демичева.

В результате стрельбы в Crocus City Hall вечером 22 марта погибли свыше 60 человек , госпитализация потребовалась более чем 100.