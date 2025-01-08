Террористы напали на президентский дворец в Чаде

В сторону президентской резиденции, по данным AFP , ехали колонны военной техники. Агентство сообщило, что в результате нападения уже есть погибшие и раненые. Глава государства находится в своей резиденции.

Нападение боевиков произошло на фоне вывода из Чада военного контингента Франции. Этого требовали лидеры африканского государства. Французские подразделения, как и войска международной коалиции, находились в регионе с 2013 года для борьбы с террористами.

В 2021 году в Чаде убили президента. Действующий парламент распустили.