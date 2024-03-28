28 марта 2024, 13:08

Террористов из Crocus City Hall проверят на употребление психотропных веществ

РИА «Новости»
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Участники нападения на концертный зал Crocus City Hall перед атакой могли употреблять психотропные вещества. Для проверки этой версии назначили проведение серии экспертиз. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА «Новости».

Собеседник агентства добавил, что если использование боевиками запрещенных веществ подтвердится, то это может стать смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

«Не исключено, что в момент совершения преступления фигуранты находились под действием психотропных веществ. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы», - заявил источник.

Группа из четырех боевиков ворвалась в Crocus City Hall 22 марта и открыла прицельную стрельбу по зрителям в фойе и концертном зале. Перед отступлением из здания боевики устроили поджог. По последним данным, общее число жертв теракта составило 143 человека.

Пламя охватило почти 13 тысяч квадратных метров. От высокой температуры в зале частично обрушилась кровля. Сын владельца Crocus City Hall, певец Эмин Агаларов, заявил, что окончательного решения по восстановлению концертного зала пока нет.

Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 13:24
Магазин «Дикси» вспыхнул в Новой Москве
РИА «Новости»
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В магазине «Дикси» на Калужском шоссе произошел пожар. Видео с места ЧП появилось в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил кровлю и фасад здания. От горящего здания в небо поднимается черный дым. На место прибыли оперативные службы и приступили к тушению.

Пожары Магазины Москва
28 марта 2024, 11:54
Трое пострадавших в Crocus City Hall остаются в крайне тяжелом состоянии
РИА «Новости»
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В крайне тяжелом состоянии после теракта в Crocus City Hall остаются три человека. Такие данные в четверг, 28 марта, представил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Это пациенты с тяжелыми огнестрельными ранениями, а также сочетанием огнестрельных ранений и ожогов», - уточнил министр.

Накануне в МЧС сообщили, что жертвами стрельбы в концертном зале в Красногорске стали 143 человека.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта перед началом выступления группы «Пикник». В здание ворвались вооруженные люди, они расстреливали зрителей в упор и устроили сильнейший пожар.

Огонь охватил почти 13 тысяч квадратных метров, крыша здания частично обрушилась на площади в семь тысяч «квадратов».

Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 11:42
Минздрав Подмосковья опубликовал новый список пострадавших в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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В обновленном списке пострадавших при теракте в концертном зале Crocus City Hall находятся 124 фамилии, 47 пациентов уже выписали. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

По состоянию на 09:00 28 марта из 124 пострадавших в больницы отвезли 77 человек.

Теракт в Crocus City Hall в Красногорске произошел в пятницу, 22 марта. В здание концертного зала ворвалась несколько человек в армейском камуфляже и открыли огонь по посетителям, а также бросили зажигательные шашки. Начался пожар, огонь охватил порядка 13 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли.

Согласно последней официальной информации от МЧС России, в результате теракта погибли 143 человека, писал RT.

Во вторник, 26 марта, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что спасатели завершили поисковые работы. Он выразил благодарность всем задействованным при ликвидации последствий специалистам.

Минздрав Россия Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 11:41
Эвакуационные выходы Crocus City Hall работали в штатном режиме
РИА «Новости»
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Эвакуационные выходы в Crocus City Hall после теракта работали штатно. Люди натыкались на закрытые двери для персонала. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова певец Эмин Агаларов.

Он отметил, что в Crocus City Hall достаточное количество пожарных выходов.

«Где двери были закрыты, это не пожарные выходы - это служебные помещения, потому что за кулисами очень много гримерок, очень много студий звукозаписи», - подчеркнул он.

По его словам, многие технические коридоры вели обратно в фойе. Туда люди не хотели снова возвращаться, потому что знали, что там тоже стреляют. Поэтому они искали другие пути выхода. Люди натыкались на железные закрытые двери, доступные для входа по карточкам только для персонала.

Также Агаларов рассказал, что на одном из видео можно рассмотреть, как в зале в момент начала стрельбы присутствовало много людей. Есть еще один похожий ролик. Там уже стреляют террористы, но сам зал почти пустой. Это говорит о том, что около шести тысяч человек к тому моменту уже покинули здание, пояснил Агаларов.

Стихийный мемориал все еще расположен у здания Crocus City Hall. Там же появился баннер с изображением свечи и строками из песни шансонье Михаила Шуфутинского «Сгорая, плачут свечи».

Стрельба Стрельба в Crocus City Hall

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