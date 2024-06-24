24 июня 2024, 11:42

Теракты в Дагестане назвали профинансированной заграницей провокацией

Пресс-служба Следственного комитета
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Теракты в Махачкале и Дербенте профинансировали из зарубежья для того, чтобы посеять раздор в российском обществе. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале назвала произошедшее провокацией и выразила соболезнования.

«Убеждена, что сейчас крайне важно не только жителям Дагестана, но и в целом российскому обществу, несмотря на чудовищность произошедшего, проявить зрелость и не сорваться в эмоциональную реакцию», - заявила она.

Матвиенко предостерегла от обострения межнациональной и межконфессиональной напряженности. Она назвала теракты циничной провокацией, спланированной и профинансированной врагами России за рубежом с целью посеять раздор. Спикер Совфеда призвала осознать, что нападения не имели объективных предпосылок, а вражда чужда и разрушительна для российского общества, и выразила соболезнования.

Боевики 23 июня совершили вооруженное нападение на православные храмы, пост ДПС и синагогу. Пятерых преступников ликвидировали и задержали главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова , чьи сыновья могли быть причастны к теракту. Следком сообщил о 15 погибших полицейских и четырех жертвах среди гражданских.

Совет Федерации РФ Дагестан Терроризм Валентина Матвиенко Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
24 июня 2024, 13:03
Появилось видео пожара в синагоге после вооруженного нападения в Дербенте
Телеканал «360»
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Очевидец вооруженного нападения в Дербенте снял на видео пожар в местной синагоге. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

На ролике видно горящее здание и поднимающиеся вверх клубы дыма. Автор видео заснял работу полиции, скорой помощи и пожарных. Место ЧП оцепили. На кадрах слышны звуки стрельбы.

Также очевидец показал свой автомобиль, который получил повреждения в результате атаки.

«У меня вообще нет слов. <…> Все разбито», - сказал автор видео.

Глава Общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин рассказал, что половина синагоги в Дербенте полностью сгорела. Пожар потушили утром 24 июня, сообщили «Известия».

После вооруженного нападения в Дагестане ввели план «Перехват». По данным Telegram-канала «112» , погибли пятеро полицейских.

Дагестан Пожары Видео Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
24 июня 2024, 12:44
«Получили ожоги». Кусок горящего каната отлетел в детей на шоу в Ревде
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В Свердловской области несколько человек получили ожоги на празднике по случаю дня рождения Среднеуральского медеплавильного завода. Во время триал-шоу объятый огнем канат оборвался и улетел в зрителей. Очевидица рассказала 360.ru, что пришлось вызвать скорую помощь.

Праздник устроили 23 июня в парке дворца культуры. Предприятие пригласило участников вело-экстрим шоу Trial Brothers из Екатеринбурга. Мужчины на велосипедах прыгали через горящую скакалку, но что-то пошло не так - трос оборвался и отскочил в сторону.

«Канат, по всей видимости, прогорел, порвался и полетел в толпу зрителей, среди которых было большинство детей. Несколько человек получили ожоги», - рассказала одна из зрительниц.

Они с сыном пришли на шоу и встали с противоположной стороны, поэтому не пострадали. По словам женщины, после ЧП к парку подъехала скорая помощь.

«На выходе с территории праздника туда заехала скорая, родители одного из детей вызвали ее», - сказала она.

Другая очевидица заявила, что праздник с самого начала проводили якобы без присмотра - ни медиков, и ни пожарных рядом не оказалось. Она заявила, что пострадал один человек.

«Попало за шиворот мальчику, волосы немного подпалило и ожог остался. После того, как канат отлетел, охрана начала уводить подальше людей, и рядом встал охранник. До этого никаких мер безопасности не было», - сказала она.

В Краснодарском крае дети получили травмы во время катания на карусели в парке Поддубного в Ейске. Прямо на ходу сломалось удерживающее устройство аттракциона.

Дети
24 июня 2024, 12:17
Путин выразил соболезнования родным погибших в Севастополе и Дагестане
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным погибших в Севастополе и Дагестане и пообещал оказать помощь пострадавшим. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент глубоко соболезнует всем тем, кто потерял своих родных и в Крыму в результате ракетной атаки, и родственникам и близким погибших в Дагестане. Конечно, оказывается помощь сейчас по линии службы здравоохранения всем тем, кто пострадал», - процитировало представителя Кремля РИА «Новости».

Атаки произошли 23 июня. В Дагестане террористы напали на синагоги и церкви, в результате погибли 15 правоохранителей и четверо мирных жителей. В республике объявили трехдневный траур.

В тот же день ВСУ ударили по Севастополю ракетами ATACMS. Четыре ракеты удалось сбить, одна упала на территории пляжа в Учкуевке. Жертвами стали четыре человека, пострадал еще 151. В Севастополе объявили режим ЧС регионального характера.

Дмитрий Песков Владимир Путин Удар по Севастополю ракетами ATACMS Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
24 июня 2024, 12:16
Пожар уничтожил свитки Торы во время теракта в Дербенте
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Пожар, случившийся в синагоге в Дербенте в результате теракта, уничтожил свитки Торы. Об этом РИА «Новости» рассказал президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода.

Он отметил, что синагога, построенная в 1914 году, оказалась полностью уничтожена огнем изнутри. Здание предстоит восстанавливать.

«Она являлась не только местом религиозного притяжения проживающих в городе евреев, но и предметом исторического и архитектурного наследия республики. В огне также утеряны свитки Торы, которые хранились в синагоге», - заявил Борода.

В ФЕОР добавили, что в синагогах, как правило, хранится как минимум три свитка Торы. Если какой-то из них уничтожается, новый пишется вручную.

Теракты в Дагестане, случившиеся 23 июня, унесли жизни 19 человек : 15 правоохранителей и четырех мирных жителей. Личности пятерых нападавших установили, боевиков ликвидировали. Расследование преступлений продолжается.

Дагестан Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале

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