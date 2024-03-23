23 марта 2024, 01:05

Теракт в Crocus City Hall. Главное к этому часу

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Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу по зрителям, которые собрались на концерт группы «Пикник» в Crocus City Hall. Сразу после этого в здании начался сильный пожар. В ходе теракта погибли 40 человек, еще около 100 пострадали. «360» собрал главное, что известно к этому часу.

Согласно последней информации, среди пострадавших в ходе стрельбы есть дети. Данные об их состоянии регулярно уточняют, сообщила журналистам детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова.

На месте теракта в Crocus City Hall продолжают работать десятки врачей.

В составе оперштаба работают, в том числе, бригады реаниматологов, хирургов и психологов ФМБА.

Росгвардия осмотрела все парковки у Crocus City Hall. Специалисты не нашли там взрывчатых веществ. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что специалисты продолжают проверять прилегающую территорию. Для этого задействовали мобильные комплексы «Аракс» и служебных собак.

Автомобиль, на котором могли уехать устроившие теракт в Crocus City Hall, находится в розыске. В распоряжении «360» появилось фото машины. Авто находится в залоге, его приобрели 5 января. Машину ищут приставы. После ЧП в Crocus City Hall автомобилем заинтересовались силовики.

В субботу, 23 марта, все желающие смогут сдать кровь для пострадавших в ходе теракта в Crocus City Hall. ФМБА России начнет прием доноров с 08:30.

«Федеральное медико-биологическое агентство сообщает о полном обеспечении компонентами крови всех пострадавших в ходе теракта в Crocus City Hall», - указали в сообщении.

На помощь пострадавшим в Crocus City Hall пришли волонтеры. О произошедшем студентки узнали из новостей. В комментарии «360» девушки пояснили, что сразу же решили приехать и оказать посильную помощь людям.

«Увидели новость, что произошла такая трагедия. Я сама учусь в меде, поэтому решила, что моя помощь тут, возможно, будет нужна», - пояснила одна из них.

В связи с терактом МЧС открыло телефон «горячей линии» : 8-800-775-17-17.

После теракта в Crocus City Hall подъезды с МКАД к концертному залу закрыли, машины разворачивают сотрудники ГИБДД. Сотрудники силовых ведомств перекрыли все выезды из Москвы.

Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются, сообщили в Минкультуры РФ.

На здание Crocus City Hall, в котором начался пожар во время теракта, сбросили уже 160 тонн воды. По последним данным, возгорание на площади в 13 тысяч квадратных метров удалось локализовать.

Число пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 145. Список опубликовал Минздрав Подмосковья.

Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 15:40
Дополнительные антитеррористические меры ввели в Москве и других регионах
РИА «Новости»
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В Москве и других регионах страны ввели дополнительные антитеррористические меры. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время обращения к россиянам.

«В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера», - подчеркнул глава государства.

Главное сейчас - не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления, добавил Путин.

Российский лидер объявил общенациональный траур по погибшим в Crocus City Hall. Он выразил благодарность медикам, спасателям и пожарным за работу на месте кровавого и варварского террористического акта.

По последним данным, жертвами трагедии стали 115 человек. Омбудсмен Мария Львова-Белова сообщала, что в больницах остаются четверо детей , состояние двух из оценили как тяжелое.

Россия Владимир Путин Москва
23 марта 2024, 15:35
Путин поблагодарил медиков, спасателей и пожарных за работу на месте теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин во время обращения после теракта в Crocus City Hall выразил благодарность медикам, пожарным и спасателям, которые работали на месте ЧП. Он подчеркнул, что специалисты сделали все для сохранения человеческих жизней.

«Особые слова благодарности экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям», - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что специалисты делали все для сохранения жизней, выводили людей из-под огня, из эпицентра пожара и дыма.

«За жизнь пострадавших сейчас борются врачи. Уверен, они сделают все возможное и даже невозможное для сохранения жизни и здоровья всех раненых», - добавил Путин.

Он также обратил внимание на неравнодушие простых россиян, которые помогали врачам и сотрудникам спецслужб: оказывали первую помощь и отвозили людей в больницы.

Теракт в Crocus City Hall президент назвал кровавым и варварским. Его жертвами, по последним данным, стали 115 человек, пострадали более 100, в том числе дети. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова отмечала, что в больницах остаются четверо несовершеннолетних , состояние двух из них тяжелое.

Владимир Путин Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 15:28
Состояние двух пострадавших при теракте в Crocus City Hall детей назвали тяжелым
РИА «Новости»
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В больнице после теракта в Crocus City Hall в настоящий момент остались четыре ребенка. Состояние двух из них медики оценили как тяжелое, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в эфире телеканала «Россия 24».

«В настоящее время, по предварительной информации, трое детей у нас погибших, пятеро пострадавших. Один уже дома, четверо в больнице, из них двое - в тяжелом состоянии», - пояснила она.

По словам Львовой-Беловой, речь идет о мальчике и девочке. Первый ребенок поступил с огнестрельным ранением, второй - с отравлением угарным газом.

Детский омбудсмен добавила, что информации о возможном нахождении несовершеннолетних под завалами концертного зала нет.

Львова-Белова запланировала на вечер или воскресенье, 24 марта, визит к тем детям, которые находятся в больницах после теракта. Она пообщается с родителями и врачами.

Она уточнила, что принимавших участие в соревнованиях в Crocus City Hall по танцевальному спорту во время произошедшего эвакуировали. Среди юных спортсменов никто не пострадал.

Жертвами теракта в Crocus City Hall стали, по последним данным, 115 человек, в том числе трое детей. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Дети Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 15:26
Троих подозреваемых жителей Таджикистана назвали непричастными к теракту
РИА «Новости»
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Двое граждан Таджикистана, которых разыскивали как подозреваемых в теракте, с ноября 2023 года находятся на родине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел республики.

«Двадцать шестого ноября 2023 года приехали из Российской Федерации в Республику Таджикистан и находятся по месту жительства», - уточнили в министерстве.

Еще один мужчина из предполагаемой ориентировки - работает водителем такси в Самаре, передавал РБК. В момент теракта он находился в городе.

Перед выступлением группы «Пикник» 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал Crocus City Hall в Красногорске. Террористы расстреляли людей и устроили пожар. Погибли минимум 115 человек, еще свыше 100 человек пострадали.

Один из подозреваемых рассказал, что убивал людей за деньги.

С ним через мессенджер связались неизвестные, которые предложили полмиллиона рублей за кровавую расправу над невинными людьми. Сам мужчина приехал в Россию из Турции в начале марта.

Турция Пожары Россия Мужчины Деньги Таджикистан Стрельба в Crocus City Hall

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