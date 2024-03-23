Теракт в Crocus City Hall. Главное к этому часу

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Согласно последней информации, среди пострадавших в ходе стрельбы есть дети. Данные об их состоянии регулярно уточняют, сообщила журналистам детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова.

На месте теракта в Crocus City Hall продолжают работать десятки врачей.

В составе оперштаба работают, в том числе, бригады реаниматологов, хирургов и психологов ФМБА.

Росгвардия осмотрела все парковки у Crocus City Hall. Специалисты не нашли там взрывчатых веществ. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что специалисты продолжают проверять прилегающую территорию. Для этого задействовали мобильные комплексы «Аракс» и служебных собак.

Автомобиль, на котором могли уехать устроившие теракт в Crocus City Hall, находится в розыске. В распоряжении «360» появилось фото машины. Авто находится в залоге, его приобрели 5 января. Машину ищут приставы. После ЧП в Crocus City Hall автомобилем заинтересовались силовики.

В субботу, 23 марта, все желающие смогут сдать кровь для пострадавших в ходе теракта в Crocus City Hall. ФМБА России начнет прием доноров с 08:30.

«Федеральное медико-биологическое агентство сообщает о полном обеспечении компонентами крови всех пострадавших в ходе теракта в Crocus City Hall», - указали в сообщении.

На помощь пострадавшим в Crocus City Hall пришли волонтеры. О произошедшем студентки узнали из новостей. В комментарии «360» девушки пояснили, что сразу же решили приехать и оказать посильную помощь людям.

«Увидели новость, что произошла такая трагедия. Я сама учусь в меде, поэтому решила, что моя помощь тут, возможно, будет нужна», - пояснила одна из них.

В связи с терактом МЧС открыло телефон «горячей линии» : 8-800-775-17-17.

После теракта в Crocus City Hall подъезды с МКАД к концертному залу закрыли, машины разворачивают сотрудники ГИБДД. Сотрудники силовых ведомств перекрыли все выезды из Москвы.

Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются, сообщили в Минкультуры РФ.

На здание Crocus City Hall, в котором начался пожар во время теракта, сбросили уже 160 тонн воды. По последним данным, возгорание на площади в 13 тысяч квадратных метров удалось локализовать.

Число пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 145. Список опубликовал Минздрав Подмосковья.