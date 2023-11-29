29 ноября 2023, 12:27

Теракт предотвратили на железнодорожной станции в Москве

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В Москве предотвратили теракт на железнодорожной станции. Правоохранители задержали мужчину, который планировал подорвать цистерну. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По данным ведомства, в ноябре этого года 40-летнему мужчине неустановленный заказчик пообещал заплатить деньги за теракт. В частности, от подозреваемого требовалось подорвать цистерну на железнодорожной станции в Москве.

Злоумышленнику назвали место в московском лесопарке, откуда он забрал взрывное вещество, чтобы изготовить самодельную бомбу. Затем исполнитель на одной из улиц на юго-западе столицы забрал из тайника детонатор. После этого его сразу же задержали оперативники.

Против мужчины возбудили уголовное дело о попытке совершить теракт и покушении на незаконное изготовление взрывного устройства. Подозреваемому предъявили обвинение и отправили его в изолятор. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также начали поиск соучастников преступления.

Ранее силовики задержали подозреваемых в совершении диверсии на Московской железной дороге (МЖД). Предположительно, они подожгли релейный шкаф и вагон поезда.

Взрывы Москва 2023
29 ноября 2023, 13:25
Труп мужчины пролежал в туалете московского суда почти сутки
РИА «Новости»
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Тело подсудимого в туалете московского суда оставалось незамеченным около суток. После обнаружения трупа началась проверка, сообщил Telegram-канал «112».

По данным издания, 46-летний мужчина находился под домашним арестом по подозрению в мошенничестве. В один из дней он посетил заседание в Симоновском суде, где рассматривали материалы его дела.

Подсудимый отпросился в туалет и уже не вышел. Тело заметили только через 18 часов. Предположительно, мужчина умер от острой сердечной недостаточности.

Сейчас полицейские вместе со следователями выясняют, почему на режимном объекте за столько времени не обнаружили труп.

Накануне адвокат Александр Бенхин подтвердил смерть бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой бизнесмена Сергея Кузнецова в камере СИЗО «Матросская тишина». Правозащитник в беседе с «360» признал, что ранее ошибочно назвал информацию ложной.

Суд Полиция Москва 2023
29 ноября 2023, 13:19
«Красивая девочка была». Сводный брат убитой в Турции россиянки рассказал о погибшей
Unsplash
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Россиянку Ирины и ее дочь жестоко убили в Турции. Женщину и девушку застрелили, тела завернули в простыню, связали веревкой и выбросили на обочине в курортном районе Бодрум. Сводный брат Ирины Михаил Двизов рассказал «360», что не видел родственницу более 20 лет и ничего не знал о ее жизни.

«Я не общался с ней уже больше 20 лет, у нас связь порвана была. Я даже не знал, что у нее дети. В последний раз ее видел, когда мне было 22 или 23 года, а сейчас-то мне уже 48. Она уехала тогда в Москву и все, я больше ничего не знал, с кем, где она живет», - поделился он.

Михаил пояснил, что у них с Ириной один отец, но разные матери. Впервые с девушкой он познакомился уже взрослым, но общались они недолго. От знакомых мужчина узнал, что Ирина улетела в Москву, их связь прервалась.

«Что моделью хотела стать - неудивительно, потому что она довольно-таки красивая девочка была», - вспоминал Михаил.

Знают ли родители погибшей о произошедшем, Двизов не в курсе. Собеседник «360» рассказал, что с матерью девушки виделся лишь однажды в Норильске, откуда Ирина родом, а с отцом не общался с 14 лет, потому что тот был «связан с криминалом».

«Отец, кажется, вообще не общался с ней (Ириной - прим. ред.), насколько я знаю. Судимый не раз», - добавил он.

Михаил добавил, что был ребенком, когда начал общаться с папой. Но у того была своя компания, и ничему хорошему он не мог научить мальчика. Двизов разорвал общение с отцом, сейчас даже не знает, где тот. Мужчина предположил, что его родитель может быть в тюрьме.

Ранее стало известно, что убить Ирину и девочку мог бывший муж. Подозреваемый после преступления мог забрать общего с женщиной сына и скрыться за границей. Правоохранители заключили, что злоумышленник заранее спланировал преступление и хладнокровно убил россиянок. Ирина была моделью и участвовала в съемках брендовой одежды в Каппадокии, Стамбуле и Бодруме.

Турция Убийства Россия
29 ноября 2023, 12:35
Появилось видео из школьной столовой под Кировом, где отравились 16 детей
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Прокуратура начала проверку после отравления детей в школьной столовой в Кировской области. В пресс-службе ведомства сообщили, что специалисты выяснят, соблюдались ли требований санитарно-эпидемиологического законодательства в учреждении.

«Поводом послужили данные об отравлении учащихся одного из образовательных учреждений в Малмыжском районе. Предварительно, дети почувствовали недомогание и признаки отравления после приема пищи в школьной столовой», - уточнили в прокуратуре.

Ведомство также показало видео из столовой. На запись попали продукты, которыми могли кормить учеников.

В больницу с болями в животе попали 16 школьников, столовую закрыли. Губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале написал, что сейчас состояние всех ребят удовлетворительное, детей начали выписывать из медучреждения.

«В течение дня станут известны результаты анализов Роспотребнадзора. Школа переведена на дистанционное обучение», - добавил он.

Ранее в Бурятии возбудили дело из-за заболевания сальмонеллезом, писал RT. В заведении, где все пострадавшие ели шаурму, выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Дети Прокуратура РФ Школы Школьники
29 ноября 2023, 11:49
Ущерб от шторма в Крыму превысил миллиард рублей
РИА «Новости»
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Власти Крыма подсчитали сумму ущерба от шторма. Он превысил 1,3 миллиарда рублей, заявил на заседании Госсовета региона его председатель Владимир Константинов. Его процитировало РИА «Новости».

«В соответствии с информацией исполнительных органов, уже подтвердился ущерб в размере один миллиард 349 миллионов 27 тысяч 825 рублей», - сказал он.

Оценка повреждений, по словам Владимира Константинова, продолжилась. В первые дни непогоды он заявлял журналистам, что полуостров пережил «армагеддон» - волны поднимали бордюры, как обычные камни. По словам спикера парламента, старожилы в Крыму не смогли припомнить настолько сильного шторма.

Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев заявлял, что ущерб инфраструктуре полуострова оценили в 490 миллионов рублей. Он допустил, что после полного обследования эта сумма увеличится вдвое.

Средиземноморский циклон принес на юг России ураганный ветер и ливни. Почти два миллиона человек в Крыму, Дагестане, ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Ростовской областях остались без света. В Краснодарском крае вода подмыла пути и нарушила железнодорожное сообщение.

Ураган Крым Шторм Деньги

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