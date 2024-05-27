Теплоход с пассажирами потерял ход между Сахалином и Курилами

Частный приют для собак «Добрые руки» в Уфе сгорел, в результате погибло несколько животных. О том, почему мог возникнуть пожар, 360.ru рассказала волонтер Людмила.

Две версии пожара Волонтер рассказала, что две собаки умерли в пожаре, а еще две сбежали.

«Всего на момент пожара 18 собак находилось [в приюте]. Погибли двое, еще троих удалось спасти, двое убежали, не можем никак найти. Сейчас 15 собак», - указала волонтер.

Женщина отметила, что пожарные рассматривают две версии того, почему началось возгорание. Пожар мог возникнуть или из-за поджога, или из-за неисправной проводки, уверены спасатели.

«Когда он (пожарный инспектор - прим. ред.) осмотрел полностью наше сгоревшее здание, как распространялся пожар, осмотрел автомат и счетчик <…> он сказал, что склоняется к версии поджога» - сообщила она.

Людмила добавила, что раньше уже были случаи недовольства со стороны соседей - один мужчина незадолго до ЧП бросал на территорию приюта зажженную петарду. Волонтер предположила, что он мог и раньше делать что-то подобное, так как собаки в последнее время стали нервные.

«Мужчина сказал, что недоволен тем, что наши собаки якобы ходят без привязи, хотя наши собаки не выходят за территорию никогда, потому что они в вольерах сидят. Если и выходят, то только с куратором», - заявила она.

По ее словам, волонтеры рассказали обо всем пожарному инспектору, который записал их показания.

«До сих пор со мной никто не связывался, скоро туда (в РУВД - прим. ред.) поедем, будем узнавать», - заключила Людмила.

Женщина также рассказала, что помимо двух питомцев в пожаре сгорели лекарства и вольеры, которые волонтеры строили сами.

«Для нас самый большой ущерб - гибель собак, которые сгорели заживо <…> Инспектор записал ущерб в 100 тысяч [рублей], потому что там и инструмент горел, и тамбур сгорел, и вольеры сгорели», - указала она.

Пламя быстро охватило приют В тушении пожара принимали участие не только волонтеры, но и неравнодушные соседи. Одна из них сообщила 360.ru, как все происходило. По словам жительницы СНТ Алены Большаковой, пожар разгорелся очень быстро, поэтому всех собак спасти не удалось.

«Сначала повалил дым столбом и буквально за минуты две пожар начался», - вспомнила она.

Соседка отметила, что пожарные приехали быстро, но несколько питомцев погибли до приезда спасателей, так как оказались заблокированы в вольерах, которые находились рядом с домом.

«[Я живу] почти напротив, через два участка. Пожар начался примерно в 13:10, а пожарные поехали в 13:23. Когда это происходило, мы там на месте были», - подчеркнула она.

Жительница также указала, что возгорание пошло от дома, в котором была одна из собак.

«Я была около ворот с мужчинами, с соседями. А с другой стороны парень, друзья тоже и соседи. Они вытаскивали, одну собаку получилось вытащить. Там обычный железный забор. Они его раздвигали, выкручивали, ломали стенки», - заявила она.

Ранее пожар произошел в одном из многоэтажных домов Уфы. В МЧС отметили, что пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире. Огнеборцы оперативно прибыли на место ЧП и потушили возгорание на площади в 60 квадратных метров.