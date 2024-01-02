Тепло в дома микрорайона Балашиха-2 вернут в ближайшее время

«В течение всего дня сотрудники муниципального предприятия „Балашихинские коммунальные системы“ занимаются устранением последствий этой аварии», - указал он.

Из-за происшествия без тепла остались 26 домов в микрорайоне Балашиха-2. В частности, под отключение попали дома № 15/3, 16/5, 17, 18, 19, 20, 20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 26а на улице Свердлова, дома № 14, 15, 16, 18 и 19 на Заречной улице, дома № 4 и № 6 на улице Объединения, дома № 14, 16, 17, 18 на улице 40 лет Победы, на улице Кудаковского - дома № 1, 7, 9, 11, 13, 15 и 17.

Юров подчеркнул, что на месте находятся представители всех профильных служб и управляющих компаний, контролируя ликвидацию последствий аварии.

«Работы практически завершены. В скором времени начнем запускать теплоноситель, и в домах снова будет тепло», - пообещал он, принеся извинения жителям.