28 мая 2024, 00:07

«Теперь ехать некуда». Хозяйка пострадавшего дома в Балашихе рассказала о падении БПЛА

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Частный дом в Балашихе получил серьезные повреждения в результате падения БПЛА — жильцы остались без дачи и летнего отдыха. Об этом в комментарии 360.ru рассказала хозяйка пострадавшего объекта Наталья.

По ее словам, в этом доме семья проживала практически постоянно, в том числе зимой. Там собирались родственники женщины - дочки, внуки и зятья. Так должно было быть и предстоящим летом.

«Главное, в начале сезона. Если бы еще это было осенью, а сейчас… Трое малышей, самой старшей три с половиной годика, младшему полтора. И вот все остались летом без отдыха, без дачи. Очень досадно. Мы и зимой здесь все всегда собираемся, в Новый год всегда все здесь, всей большой семьей. Теперь ехать некуда», - поделилась Наталья.

По ее словам, от дома почти ничего не осталось. Из-за падения БПЛА снесло крышу. Из здания все успели выйти.

«Муж скомандовал: „Быстро на выход“. Мы успели выскочить, дочка с ребенком на руках, и мы с мужем», - подчеркнула женщина.

Она добавила, что ребенок очень испугался, а у супруга заложило уши. Мужчине оказали медицинскую помощь. Сама Наталья не пострадала. Ее дочь после случившегося уехала к себе домой в Люберцы.

«Мы сейчас тоже поедем, потому что у нас есть в Москве, где жить», - добавила Наталья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил о падении БПЛА на частный дом в Балашихе. Дрон сбили средства ПВО. Глава региона пообещал оказать помощь в восстановлении здания.

Беспилотники Семья Балашиха
27 мая 2024, 23:55
Осколки сбитого БПЛА в Балашихе задели двух мужчин
РИА «Новости»
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Глава городского округа Балашиха Сергей Юров по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева выехал на место падения обломков сбитого БПЛА. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Осколки задели двух мужчин. Одному из них оказали медпомощь на месте. Второго пострадавшего госпитализировали - угрозы для жизни нет. Юров призвал население соблюдать спокойствие и доверять информации из официальных источников.

На месте ЧП продолжают работать спецслужбы, добавил глава Балашихи.

«Обломки повредили жилой дом, в котором находились пожилая пара, их дочь и внучка. К счастью, никто не пострадал», - подчеркнул Юров.

Воробьев ранее сообщил, что средства ПВО сбили беспилотник , обломки которого упали на частный дом. Губернатор Подмосковья также пообещал оказать помощь в восстановлении здания.

Беспилотники Сергей Юров Андрей Воробьев Балашиха
27 мая 2024, 21:02
«Жена жаловалась». Соседи рассказали о мужчине, переехавшем супругу в Подмосковье
Телеканал «360»
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Мужчина был адекватный, конфликтов в семье не было слышно — такое мнение высказали 360.ru соседи мужчины, который сбил в Подмосковье сожительницу. Женщина умерла на месте от полученных травм.

Известно, что у пары было двое детей, у одного из них были проблемы с сердцем, делали операцию. Мужчина содержал семью, открыл сервис. Сосед рассказал 360.ru, что не слышал ссор.

«Накануне, примерно за два дня, приезжали сотрудники полиции. Вроде как жена жаловалась, он ее трогал или еще что», - поделился мужчина, но подробностей не смог рассказать.

Про подозреваемого сообщил, что он был отзывчивым человеком, помогал соседям.

«На все просьбы со стороны соседей шел навстречу. Сам по себе адекватный и не был замечен, что он какую-то агрессию проявлял», - поделился собеседник 360.ru.

Мужчина предположил, что у соседей произошел семейный конфликт, который дошел до таких серьезных последствий. Сейчас дети находятся у родственницы отца.

По информации СК России, мужчина на иномарке сбил супругу , которая хотела от него уйти.

Убийства Дети Семья Мужчины Руза
27 мая 2024, 19:59
Склад вспыхнул на Каширском шоссе в Подмосковье
Pxhere
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Склад вспыхнул в Московской области вечером 27 мая. Подробности сообщил источник 360.ru.

Пожар начался в комплексе на Каширское шоссе, 229. В открытых источниках указано, что это склад общего назначения класса B. Территория, на которой он расположен, - огорожена и находится под охраной.

Причины возгорания пока неизвестны. Информация о пострадавших не поступала. Пожарные уже выехали к месту происшествия.

Ранее мощный пожар произошел на штрафстоянке в Мытищах, огонь охватил девять машин. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Пожары
27 мая 2024, 17:14
Грузовик сбил 10-летнего мальчика в Подмосковье
РИА «Новости»
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ДТП с участием грузового автомобиля произошло на перекрестке Центральной улицы и Заводского шоссе в поселке Внуково. В результате аварии пострадал 10-летний мальчик, сообщил источник 360.ru.

На место ЧП прибыла бригада скорой помощи. По данным источника, пострадавший мальчик ехал на самокате. Сообщение о ДТП поступило в экстренные службы примерно в 16:36.

Грузовики Скорая помощь ДТП

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