Тело женщины нашли в строительном мешке на востоке Москвы

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По информации СК, 12 января около дома на Парковой улице в строительном мешке было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти.

«Сейчас следователи столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе СК добавили, что следователи также начали изучать записи с видеокамер и опрашивать очевидцев.

Накануне в квартире на юге Москвы нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти.