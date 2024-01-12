Тело женщины нашли в строительном мешке на востоке Москвы
Столичный главк Следственного комитета России организовал проверку после обнаружения на востоке Москвы тела женщины в строительном мешке. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.
По информации СК, 12 января около дома на Парковой улице в строительном мешке было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти.
«Сейчас следователи столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнили в ведомстве.
В пресс-службе СК добавили, что следователи также начали изучать записи с видеокамер и опрашивать очевидцев.
Накануне в квартире на юге Москвы нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти.