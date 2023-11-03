Тело женщины нашли в пруду на севере Москвы
В Большом Ангарском пруду на севере Москвы обнаружили труп 66-летней женщины. На место прибыли представители экстренных служб и оцепили водоем. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По данным ведомства, вытащив тело из воды, эксперты не нашли на нем следов насильственной смерти. Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.
Правоохранители приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего. На месте также работает прокурор, который координирует работу полицейских.
Ранее пенсионер умер во время плавания в московском бассейне на Варшавском шоссе. Мужчина почувствовал недомогание и потерял сознание во время плавания по дорожке. Он резко пошел ко дну. Прибывшие врачи констатировали смерть. Предварительно, у пенсионера случился сердечный приступ.