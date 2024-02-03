03 февраля 2024, 01:09

Тело женщины нашли под окнами многоэтажки в Сыктывкаре

Freepik
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Под окнами многоэтажного дома в столице Коми в сугробе обнаружили тело женщины. Об этом сообщил местный портал «Про Город Сыктывкар».

По данным портала, тело женщины нашли рядом с одним из домов на улице Свободы в пятницу, 2 февраля. По сообщениям очевидцев, погибшая была пенсионеркой. Предположительно, она сорвалась с высоты. На месте ЧП работают правоохранительные органы.

В январе под окнами многоэтажного дома на улице Белинского в Екатеринбурге нашли тело девушки. Погибшая была в зимних ботинках, но без верхней одежды. Предположительно, она выпала из окна. За день до гибели девушки во дворе этого же дома неожиданно умер мужчина. Ему стало плохо, когда он чистил машину от снега. Прохожие вызвали скорую помощь и попытались помочь человеку, даже делали ему непрямой массаж сердца. Но спасти мужчину не удалось.

Скорая помощь Женщины Екатеринбург
03 февраля 2024, 01:05
Пьяный чиновник пытался скрыться с места ДТП в Петербурге
РИА «Новости»
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Начальника одного из отделов администрации Василеостровского района задержали в Санкт-Петербурге. Чиновник пытался скрыться с места ДТП на автомобиле Volvo, сообщил паблик «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

«Очевидцы заметили водителя, который исполнял загадочные маневры на своей машине, после ДТП. Он настойчиво пытался покинуть локацию, несмотря на заклинившее переднее колесо», - указали в сообщении.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование, заметив у него явные признаки алкогольного опьянения. Однако чиновник притворился, что заболел и уехал в больницу.

Врачи осмотрели пациента и не нашли оснований для госпитализации. Во время составления административных материалов он пытался уснуть, а также периодически звонил своим друзьям. Правоохранители отправили автомобиль чиновника на спецстоянку.

Водитель рейсового автобуса в Санкт-Петербурге ранее врезался в столб. В результате аварии пострадали пять человек.

Санкт-Петербург
03 февраля 2024, 00:27
Директор детсада в Москве заявил, что дети не пострадали из-за задымления
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Директор московского детского сада № 1517 Михаил Швецов заявил, что 18 января в здании произошло задымление, но никто из детей не пострадал. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Информация о том, что детям понадобилась помощь медиков после пожара в детском саду из-за неработающей системы оповещения, не соответствует действительности», - заявил он.

По словам Швецова, открытого возгорания не было, а все системы автоматической противопожарной защиты сработали в штатном режиме, включая систему дымоудаления.

Сотрудники детсада сразу же эвакуировали детей, разместив их в соседнем здании. Никому из воспитанников медицинская помощь не потребовалась.

Швецов подчеркнул, что занятия в детсаду продолжаются, добавив, что летом они планируют модернизировать систему электроснабжения в здании, а также заменить отдельные элементы электрооборудования.

Ранее СКР возбудил уголовное дело после гибели двухлетней девочки при пожаре в частном доме в Новосибирской области.

Пожары Дети Электричество Врачи Москва
02 февраля 2024, 22:42
Лесорубы случайно разбудили медведя из спячки на Урале
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Лесорубы случайно разбудили медведя из спячки в Свердловской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Артемовского городского округа Константин Трофимов.

По слова Трофимова, сейчас в округе объявили предупреждение. Местных жителей попросили быть более внимательными, чтобы избежать встречи с опасным хищником.

«Руководство Бобровского охотничьего хозяйства предупреждает жителей о появлении медведя в Артемовском районе. Будьте бдительны и осторожны, - отметил он.

Медведь ранее задрал сотрудника кафе на окраине города Вязьмы. Мужчина упал на клетку с диким животным во время очистки крыши здания от снега. После этого зверь напал на него и нанес смертельные раны.

Один из местных жителей рассказал «360», что владелец кафе держал в клетке медведицу по кличке Маша для того, чтобы привлекать внимание посетителей заведения. Животное находилось в тесном вольере не один год.

Медведи Животные Свердловская область
02 февраля 2024, 22:07
Била и плевала на ребенка. Избившая мальчика в Москве няня станет дворником
РИА «Новости»
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Няня, подозреваемая в избиении годовалого мальчика в Москве, решила зарабатывать на жизнь, работая дворником. Об этом msk.kp.ru рассказали друзья женщины.

По их словам, няня встретилась с матерью ребенка на очной ставке. Они договорились подписать мировое соглашение. После скандала женщина собирается пойти в дворники, которым платят практически так же, как ей на бывшей работе.

По данным столичной прокуратуры, семья наняла женщину для присмотра и ухода за годовалым мальчиком. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как няня трясла ребенка, ударила его по ноге и плевала мальчику на голову. Против женщины возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

На допросе подозреваемая рассказала, что находилась в постоянном стрессе, сообщал Telegram-канал Bazа. Причиной тревоги она назвала оставшихся в Донецке престарелую мать и двух дочерей.

Дети Избиения Москва

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