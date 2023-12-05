05 декабря 2023, 02:16

Тело замершего мужчины двое суток пролежало в снегу под мостом в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
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Пассажирка автобуса случайно заметила тело замерзшего насмерть мужчины под мостом в Москве. Он пролежал там два дня, сообщили «Известия».

Пассажирка автобуса случайно заметила тело замерзшего насмерть мужчины под мостом в Москве. Он пролежал там два дня, сообщили « Известия».

По предварительной информации, смерть мужчины наступила в результате переохлаждения. Тело нашли на пересечении Варшавского шоссе и Центральной кольцевой автомобильной дороги.

«В 30 метрах от обочины был обнаружен труп мужчины. Он лежал на спине, куртка была распахнута, а свитер наполовину снят», - сказано в материале.

По версии следствия, погибший пытался избавиться от одежды, находясь в состоянии гипотермии. При нем нашли документы. Мужчина оказался уроженцем Ставропольского края. Ему было 43 года. Сейчас тело находится на экспертизе.

Ранее в московском районе Южное Бутово из пруда, расположенного вблизи дома № 3 на Дачной улице, достали утопленника. До этого один из жителей столицы обращался за помощью, чтобы найти в этом водоеме своего брата.

Москва 2023
05 декабря 2023, 02:27
Сопка обвалилась на проезжую часть на Сахалине
Freepik
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Сход селевых масс в районе села Ясноморского заблокировал движение на девятом километре автодороги Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области в своем Telegram-канале.

«На участке автомобильной дороги Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск (девятый километр), около села Ясноморское, произошел сход селевых масс на проезжую часть. Проезда нет», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время дорожная техника расчищает проезжую часть. О восстановлении движения сообщат дополнительно.

В конце ноября столкновение грузовика с легковым автомобилем перекрыло проезд по участку внутренней стороны МКАД. В результате столкновения обе машины развернулись и заблокировали несколько полос движения. Через некоторое время аварийные службы освободили дорожное полотно и восстановили движение.

Сход селевых масс в районе села Ясноморского заблокировал движение на девятом километре автодороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области в своем Telegram-канале.

Минтранс РФ ДТП Машины
05 декабря 2023, 01:47
Маршрутка сбила женщину и протаранила остановку в Нижнем Тагиле
РИА «Новости»
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Водитель маршрутки сбил женщину на дороге и влетел в остановку с людьми в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

ДТП произошло в понедельник, 4 декабря. По предварительной версии, водитель маршрутного автобуса не стал уступать дорогу пассажирам трамвая, что привело к наезду на женщину. После этого маршрутка выехала за пределы проезжей части и протаранила остановку.

«Одну пострадавшую доставили в больницу с предварительным диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма, ушибы. Данная информация уточняется», - указали в ведомстве.

Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства и причины дорожного происшествия. Прокуратура Тагилстроевского района взяла на контроль проведение доследственной проверки.

Ранее два легковых автомобиля и две маршрутки утроили ДТП в Москве. Авария произошла на Химкинском бульваре в районе Южное Тушино.

ДТП Свердловская область
05 декабря 2023, 00:06
Популярный российский YouTube-блогер умер в 22 года
Unsplash
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Популярный 22-летний YouTube-блогер Никита Васин, снимавший видеообзоры про «Смешариков» и игру «Шарарам», скончался в ночь на 3 декабря в Москве. Предположительно, смерть наступила в результате употребления неизвестных веществ. Об этом сообщил Telegam-канал Shot.

Смерть блогера подтвердил его отец. Подписчики Васина назвали его легендой и поблагодарили за детство. Он снимал обзоры на российские и иностранные мультфильмы, в том числе про самые забавные моменты в «Смешариках».

Вечером 2 декабря Васин вместе с подругой Марией употребил неизвестные вещества на съемной квартире на улице Подъемной в центре Москвы. Молодым людям стало плохо, но девушка успела вызвать скорую помощь.

Прибывшие на место врачи решили госпитализировать блогера с подругой. Васина доставили в больницу уже без сознания, он умер в реанимации. За жизнь Марии, как сообщил канал, медики продолжают бороться.

Блогеры YouTube Москва 2023
04 декабря 2023, 21:08
Следователи нашли нож, которым убили школьника на остановке в Иркутске
РИА «Новости»
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СК РФ по Иркутской области установил обстоятельства убийства 15-летнего школьника, которое произошло 2 декабря на остановке общественного транспорта на Байкальской улице в Иркутске. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В рамках расследования уголовного дела по статье о хулиганстве и убийстве следователи задержали шесть человек в возрасте от 15 лет до 21 года. Все подозреваемые имеют отрицательную характеристику, некоторых из них до этого привлекали к уголовной ответственности.

По данным СК, шесть подростков вышли из сауны и подошли к остановке «Лисиха», где стояла еще одна компания из пяти подростков. Когда началась словесная перепалка, 15-летнему мальчику нанесли не менее четырех ударов ножом. Пострадавший скончался на месте.

Следователи подчеркнули, что зачинщики конфликта успели скрыться. Однако позднее их задержали правоохранители. Сотрудники СК провели обыски у фигурантов уголовного дела, изъяли телефоны, а также нож, которым убили школьника.

Мать погибшего заявила, что будет добиваться наказания для убийцы сына. По ее словам, в злополучный вечер мальчик возвращался из супермаркета, где подрабатывал, чтобы накопить деньги на празднование Нового года.

Иркутская область Следственный комитет России

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