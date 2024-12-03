Тело YouTube-блогера Amoral нашли под окнами многоэтажки в Ленобласти

Модератор блогера подтвердил его гибель. В опубликованном в сообществе Stream Inside во «ВКонтакте» некрологе он отметил, что как и многие до конца хотел думать, что сообщения о гибели Amoral стали шуткой или попыткой блогера словить хайп.

«К сожалению, Дима никогда бы не позволил себе шутить на такую тему. Я думаю, что для каждого, из нас он был больше, чем просто ютубер. Он был нашим другом, человеком, который искренне любил свою аудиторию и всегда оставался честным и открытым», - говорится в тексте сообщения.

В пресс-службе петербургского главка СК уточнили, что тело мужчины в поселке Парголово нашли на улице Заречной. Следователи назначили ряд экспертиз для установления причин случившегося.

В начале ноября московские врачи подобрали на севере столицы сломавшую позвоночник при падении из окна квартиры на втором этаже женщину. В ходе предварительного опроса пострадавшая рассказала, что сбежала от поскандалившего с ней приятеля. По ее словам, она рассчитывала спуститься на землю без последствий, но не смогла преодолеть пандус и сорвалась с высоты.

Известный под псевдонимом Amoral стример и Youtube-блогер Дмитрий Костенков погиб в поселке Парголово Ленинградской области. Как сообщили «Известия» со ссылкой на осведомленный источник, 27-летнего молодого человека нашли под окнами многоэтажки. Что стало причиной его гибели неизвестно.