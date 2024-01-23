Тело восьмилетнего мальчика нашли в реке Челябинской области

Мальчик пропал днем 22 января, когда гулял с другими детьми. Он не вернулся домой, поэтому организовали оперативно-следственные мероприятия и поисковые работы. Тело ребенка нашли в реке Увелька в четырех метрах от берега в районе деревни Череповка. Сотрудники 33-й пожарно-спасательной части подняли его на поверхность и передали полицейским.

В месте, где школьник утонул, толщина льда составляла всего пять сантиметров. Спасатели заявили, что даже в середине зимы на водоемах остались опасные места. Они посоветовали не выходить на лед возле камыша и деревьев, в местах с быстрым течением и стоками.

Во время крещенских купаний под Гатчиной два года назад утонула женщина. Она на глазах у мужа и детей ушла под воду в необорудованной купели.