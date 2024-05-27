27 мая 2024, 00:17

Тело утонувшего после аварии подростка нашли в Ленобласти через две недели

РИА «Новости»
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Почти две недели понадобилось поисковикам и спасателям, чтобы найти и поднять на сушу тело погибшего подростка, пропавшего после падения машины в реку в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание 47.news.

По данным издания, погибший мальчик в ночь на 12 мая гулял в компании четырех друзей. Юноши выпили большую дозу алкоголя и угнали машину Skoda Octavia у приехавшего в регион жителя Тюмени.

Сначала угонщики покатались по поселку Рощино, а после поехали дальше, где наткнулись на инспектора ДПС. В попытке скрыться от правоохранителей юный водитель въехал на мост через речку, но с управлением не справился и машина ушла под воду.

Двоим из компании удалось добраться до берега самостоятельно. Сейчас они находятся в больнице. Тела двух погибших в день аварии достали водолазы. Поиски третьего продолжались почти две недели. Нашли труп юноши только сегодня.

Полицейские начали проверку местных торговых точек, чтобы узнать, где школьники купили спиртное. Следователи устанавливают все обстоятельства угона машины.

В минувшую субботу, 26 мая, следователи Башкирии сообщили, что на берегу Белая нашли тело пропавшего 30 марта школьника из Уфы.

В тот день дети ушли из дома в сторону лесного массива около лагеря «Чайка» и перестали выходить на связь. Причины смерти ребенка установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. Поиски второго школьника все еще продолжаются.

Спасатели Дети Ленинградская область Больницы ДТП Алкоголь Школьники Машины
26 мая 2024, 21:13
Автобус протащил зажатую дверями пассажирку на юго-западе Москвы
РИА «Новости»
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Госпитализацией закончился выход из автобуса для жительницы московского района Котловка. Водитель не заметил, что двери зажали ногу пассажирки и начал движение. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, прибывшие на место спасатели, обнаружили женщину в тяжелом состоянии. На какое расстояние ее протащил автобус источник не уточнил.

Врачи скорой помощи после осмотра пассажирки предварительной диагностировали перелом бедра и размозжение голени. Женщину срочно забрали в больницу для оказания медицинской помощи.

Автобусы Москва
26 мая 2024, 20:40
Автомобиль перерезал дорогу самолету в Пулкове
Freepik
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В аэропорту Пулково самолет едва не столкнулся с автомобилем, неожиданно выехавшим на летное поле. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, 26 мая сотрудник авиакомпании Nordwind на своем автомобиле выехал на летное поле. Машина преградила путь самолету, выполнявшему рейс Кострома - Санкт-Петербург.

Борт следовал на стоянку и остановился в 50 метрах от машины. Пассажиров из него высадили, никто не пострадал.

В прокуратуре уточнили, что сотрудник авиакомпании не имел права управлять машиной на летном поле.

Один из пассажиров задержал рейс из Пулково, назвав маленькую девочку «бомбой». Мужчина решил сделать комплимент, но в результате девочку с мамой отправили на повторный досмотр, самолет задержали, а нарушителя спокойствия сняли с рейса и привлекли к административной ответственности.

Санкт-Петербург Самолеты Авиакомпании
26 мая 2024, 19:43
Подростки из Белгорода разгромили детский лагерь в Башкирии
РИА «Новости»
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Подростки из Белгорода устроили погром в лагере «Орленок» в Башкирии, сообщил Mash. По данным Telegram-канала, дети приехали отдыхать по госпрограмме, все было хорошо до последнего дня смены.

Отдыхали в лагере подростки 13-14 лет. Почти всю смену они участвовали в соревнованиях, ездили на экскурсии. Но на 20-й день - перед отъездом - что-то пошло не так, и молодые люди «отметили» отъезд погромом.

По данным Mash, дети выбили двери и окна, уничтожили москитные сетки, разбили раковины, разбросали матрасы и выбросили на улицу стулья. Сотрудники «Орленка» пытались остановить происходящее, но безуспешно.

Telegram-канал обратился за комментарием к администрации лагеря, однако там говорить о случившемся отказались.

Дети Башкирия Детские лагеря
26 мая 2024, 19:13
Драка со стрельбой произошла в Челябинске с участием экс-вагнеровцев
РИА «Новости»
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Массовая драка со стрельбой произошла в Ленинском районе Челябинска. По данным Telegram-канала Baza, в потасовке участвовали бывшие участники ЧВК «Вагнер». Вспыхнул конфликт из-за девушки.

По информации источника канала, 18-летняя Анастасия (имя изменено) гуляла со своим молодым человеком. Парень на три года старше ее. Внезапно им повстречался бывший бойфренд девушки.

Между ними вспыхнул конфликт, экс-возлюбленный в итоге избил нынешнего кавалера Анастасии. Тогда она позвонила своему отцу, который раньше служил в ЧВК «Вагнер», отметил собеседник Baza.

Мужчина поспешил на помощь дочке и ее другу, пригласив с собой нескольких сослуживцев. Обидчик тоже позвал на подмогу друзей, у некоторых из них с собой были травматические пистолеты.

В итоге произошла массовая драка. Прибывшие на место полицейские задержали трех человек. Одному из них нет 18 лет. Источник Baza добавил, что нескольким людям потребовалась помощь медиков.

В региональном главке МВД сообщили, что правоохранители оперативно установили всех участников конфликта на улице Коммунаров.

В ведомстве подчеркнули, что после того, как в дежурную часть поступило сообщение о происшествии, на место немедленно направили ближайшие наряды.

«Установлено, что между двумя компаниями произошел ситуативный конфликт. Все его участники установлены и доставляются в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства», - заключили в полиции.

Драки Челябинск Полиция

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