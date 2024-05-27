Тело утонувшего после аварии подростка нашли в Ленобласти через две недели

По данным издания, погибший мальчик в ночь на 12 мая гулял в компании четырех друзей. Юноши выпили большую дозу алкоголя и угнали машину Skoda Octavia у приехавшего в регион жителя Тюмени.

Сначала угонщики покатались по поселку Рощино, а после поехали дальше, где наткнулись на инспектора ДПС. В попытке скрыться от правоохранителей юный водитель въехал на мост через речку, но с управлением не справился и машина ушла под воду.

Двоим из компании удалось добраться до берега самостоятельно. Сейчас они находятся в больнице. Тела двух погибших в день аварии достали водолазы. Поиски третьего продолжались почти две недели. Нашли труп юноши только сегодня.

Полицейские начали проверку местных торговых точек, чтобы узнать, где школьники купили спиртное. Следователи устанавливают все обстоятельства угона машины.

В минувшую субботу, 26 мая, следователи Башкирии сообщили, что на берегу Белая нашли тело пропавшего 30 марта школьника из Уфы.

В тот день дети ушли из дома в сторону лесного массива около лагеря «Чайка» и перестали выходить на связь. Причины смерти ребенка установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. Поиски второго школьника все еще продолжаются.