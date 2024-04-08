Тело угрожавшего суицидом певца Кунгурова нашли в центре Москвы

Сообщение с угрозой суицида артист направил своей супруге, которая в этот момент находилась далеко от дома. Обеспокоенная женщина вызвала на место спасателей, так как после полученной угрозы артист перестал выходить на связь.

По данным источника, у Кунгурова давно были проблемы с психикой, но на учет в государственной клинике он не вставал и находился под наблюдением частного психиатра.

Спасатели прибыли на место слишком поздно. К их приезду исполнитель уже реализовал свою угрозу об уходе из жизни. Сейчас около дома на Зоологической улице находится скорая. Следователи оцепили подход к подъезду.