Тело третьей утонувшей индийской студентки нашли в Великом Новгороде

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«Спасателями обнаружена третья погибшая - девушка 2004 года рождения. Без видимых телесных повреждений. Для установления точной причины смерти назначена экспертиза», - уточнило ведомство.

Следователи рассказали, что всего утонули три парня и одна девушка, которые учились в медицинском институте Новгородского госуниверситета. Молодым людям было от 18 до 20 лет.

Пятеро индийских студентов решили искупаться в центре города, недалеко от моста.

Четверо из них не смогли справиться с течением , на берег выбрался только один, его госпитализировали.