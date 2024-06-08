Тело третьей утонувшей индийской студентки нашли в Великом Новгороде
Тело третьей студентки из Индии, утонувшей в Великом Новгороде, уже нашли. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-служба СУ СК по региону.
«Спасателями обнаружена третья погибшая - девушка 2004 года рождения. Без видимых телесных повреждений. Для установления точной причины смерти назначена экспертиза», - уточнило ведомство.
Следователи рассказали, что всего утонули три парня и одна девушка, которые учились в медицинском институте Новгородского госуниверситета. Молодым людям было от 18 до 20 лет.
Пятеро индийских студентов решили искупаться в центре города, недалеко от моста.
Четверо из них не смогли справиться с течением , на берег выбрался только один, его госпитализировали.