Тело третьего погибшего достали из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
Спасатели извлекли еще одного погибшего из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«Внимание жителей, которые проживают в районе проспекта Генерала Острякова 242 корпус 2. Сейчас оперативные службы оцепили часть проспекта, на дороге много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS», - написал глава города.
Развожаев пояснил, что оперативные службы будут убирать суббоеприпасы, а также решать, можно ли транспортировать ракету на полигон для уничтожения. На месте работает оперштаб, сотрудники МЧС и пиротехники.
Губернатор призвал людей не покидать свои дома, плотно закрыть окна и не подходить к ним, пока не прозвучит оповещение о завершении всех работ.
Ранее российские зенитчики сбили над Севастополем больше четырех воздушных целей. В районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе рухнула часть сбитой ракеты, а в районе улицы Острякова упали обломки.
«Из-под завалов извлекли еще одного погибшего», - указали в сообщении.
Таким образом, в результате обрушения пятиэтажки погибли четыре человека. В настоящее время поисковые работы продолжаются. До этого стало известно о спасении еще одной женщины и ребенка из-под завалов.
В четверг, 1 августа, в Нижнем Тагиле, предположительно, из-за взрыва обрушились два подъезда пятиэтажного дома. В результате ЧП травмы получили 12 человек , среди них - шесть детей. Жильцов пострадавшей пятиэтажки эвакуировали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Очевидцы ранее рассказали 360.ru, что незадолго до трагедии в доме чувствовался сильный запах газа.
«Сотрудники МЧС России в Нижнем Тагиле из-под завалов спасли еще одну женщину. Работы продолжаются», - уточнило ведомство.
До этого спасатели вытащили девочку из-под завалов.
В Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажного дома из-за взрыва газовоздушной смеси, но обошлось без пожара. В результате ЧП пострадали 12 человек , в числе которых шесть детей. По предварительной информации, погибли две женщины. У одной из погибших остался маленький сын.
Ранее появилась информация, что под завалами обрушившейся пятиэтажки могут находиться 16 человек.
Также местная жительница рассказала о моменте обрушения подъезда пятиэтажки.
СК уже возбудил уголовное дело по факту обрушения. На месте происшествия работают опытные криминалисты, занимающиеся изъятием вещественных доказательств, проведением бесед со свидетелями и назначением экспертиз.
«Сотрудники МЧС России спасли девочку из-под завалов в Нижнем Тагиле», - отметили в сообщении.
Ранее стало известно, что при обрушении пятиэтажного дома погибли две женщины. Работы по поиску пострадавших на месте ЧП продолжаются.
Обрушение многоэтажки произошло 1 августа. По предварительной версии, в доме взорвался газ. По последним данным, в результате произошедшего травмы получили 12 человек.
Взрыв разрушил 15 квартир. Следователи возбудили уголовное дело. По поручению председателя СК Александра Бастрыкина расследованием займутся правоохранители из центрального аппарата ведомства.