Тело трехлетнего ребенка нашли в сауне в Великом Новгороде

«Следователем СК организована проверка по факту гибели трехлетнего мальчика, тело которого с признаками утопления обнаружено в бассейне одной из саун в Великом Новгороде», - рассказли в ведомстве.

По неуточненной информации, ребенок был в сауне с родителями. Место происшествия осмотрел следователь.

Ранее в городе Кстово Нижегородской области в бассейне утонул пятилетний мальчик. Как сообщили в СУ СК по региону, ребенок был на занятиях по плаванию. В момент случившегося тренер, вероятно, не смотрел на него. В итоге ученик оказался под водой и погиб.

Похожий случай также произошел в Астрахани 23 августа. Там утонул четырехлетний мальчик в аквапарке. Ребенок пришел туда вместе с семьей. Когда за ним не смотрели, он скатился с горки в бассейн.