17 ноября 2023, 03:54

Тело трехлетнего ребенка нашли в сауне в Великом Новгороде

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Трехлетнего мальчика нашли мертвым в бассейне сауны в Великом Новгороде. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК по Новгородской области, где разместили видео с места событий.

«Следователем СК организована проверка по факту гибели трехлетнего мальчика, тело которого с признаками утопления обнаружено в бассейне одной из саун в Великом Новгороде», - рассказли в ведомстве.

По неуточненной информации, ребенок был в сауне с родителями. Место происшествия осмотрел следователь.

Ранее в городе Кстово Нижегородской области в бассейне утонул пятилетний мальчик. Как сообщили в СУ СК по региону, ребенок был на занятиях по плаванию. В момент случившегося тренер, вероятно, не смотрел на него. В итоге ученик оказался под водой и погиб.

Похожий случай также произошел в Астрахани 23 августа. Там утонул четырехлетний мальчик в аквапарке. Ребенок пришел туда вместе с семьей. Когда за ним не смотрели, он скатился с горки в бассейн.

Дети
17 ноября 2023, 01:56
Обвиняемый покончил с собой в здании суда в Брянске
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Подсудимый в Брянске покончил с собой во время суда. Об этом сообщило агентство «Регнум».

В материале сказано, что 21-летнего обвиняемого доставили из СИЗО, в котором он находился с сентября. Мужчину судили за удар ножом своего знакомого в живот. В начале заседания он вел себя спокойно и отвечал на вопросы.

Когда в зал вошла свидетельница происшествия, подсудимый резко изменил поведение. Он стал нервничать и кричать, умоляя девушку не уходить после опроса. Несмотря на просьбы, она покинула зал. В итоге мужчина попытался совершить суицид.

Сотрудники конвойного наряда оперативно оказали первую помощь обвиняемому и вызвали бригаду врачей. Через 20 минут мужчина скончался. По факту его смерти начали проверку.

Ранее в Екатеринбурге осудили троих молодых людей за доведение 19-летнего студента до самоубийства. Юноша и две девушки долго унижали и издевались над парнем. Они угрожали ему и прижигали руки зажженной сигаретой.

Суд
17 ноября 2023, 00:48
Замглавы города в Дагестане лишился руки из-за взрыва гранаты
РИА «Новости»
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Заместителю главы дагестанского города Буйнакск Гамзату Османову оторвало кисть руки во время взрыва светошумовой гранаты. Об этом РИА «Новости» сообщили в администрации региона.

«Сегодня, в 14:15 по московскому времени, в Буйнакскую центральную городскую больницу с отрывом кисти левой руки помещен заместитель главы администрации Буйнакска Гамзат Османов 1993 года рождения», - сказано в материале.

В администрации отметили, что ЧП произошло из-за случайного взрыва светошумовой гранаты. Пациент находился на цокольном этаже одного из домов. К разрушениям в здании взрыв не привел, о других пострадавших не сообщили. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

В мэрии города заявили, что Османов находится в отпуске с 15 сентября по 1 июня следующего года. На неоплачиваемый отдых мужчина ушел по семейным обстоятельствам.

Ранее, 14 августа, в Махачкале прогремел взрыв на автомобильной заправке. По неуточненным данным, взорвался баллон с селитрой, после чего на складе начался пожар. Пламя перешло на соседнюю АЗС. В итоге погибли 37 человек, трое из них - дети.

Дагестан Россия
17 ноября 2023, 00:27
«Дайте хоть пальто взять». Жительница обрушившегося дома в Астрахани рассказала, как выбегала из дома
Телеканал «360»
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Жительница дома в Астрахани, в котором обрушились два подъезда, рассказала «360», как проводилась эвакуация. Женщина призналась, что все произошло очень быстро, она едва успела накинуть пальто.

«Я слышала, что бегают по подъезду, думала, пьяный какой-то напился и опять барабанит в дверь. Да вроде у нас тихий подъезд. А я в ночнухе стою. Вот в чем была, в том и... Говорю, дайте мне хоть теплое пальто взять, на улице холодно», - поделилась жительница пострадавшего дома.

По ее словам, она только успела надеть пальто, и их всех вывели во двор. Женщина также рассказала, что в доме были постоянные проблемы с канализацией, и жалобы в различные органы не помогали.

«Канализация задолбала <…> подмывает же», - возмутилась собеседница издания.

Прокуратура Астраханской области пообещала проконтролировать права пострадавших при обрушении здания жильцов. Прокурор Сергей Фрост сообщил, что решается вопрос о временном расселении оставшихся без жилья астраханцев.

Эвакуации Обрушение дома в Астрахани
17 ноября 2023, 00:20
Пропавшую 4 дня назад девочку из Екатеринбурге до сих пор не нашли
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В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на поисковый отряд «Прорыв».

«Внимание! Пропал ребенок! Дата пропажи: 12.11.2023 года. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, район Октябрьский», - написали волонтеры.

В материале отметили, сейчас пропавшую ищут местные полицейские. У нее светлые волосы, зеленые глаза, худощавое телосложение, рост - 150 сантиметров. В день исчезновения на подростке была черная куртка с капюшоном, коричневые штаны и серо-коричневые кроссовки.

Как сообщило издание E1.ru , девочка уже вышла на связь с сотрудниками правоохранительных органов, однако домой не вернулась.

Ранее в Воронеже пропала 15-летняя девочка. Школьница ушла из дома и пропала. Как сообщил поисково-спасательный отряд «Регион 36», у девочки худощавое телосложение, карие глаза, каштановые волосы и рост 155 сантиметров.

Дети Екатеринбург

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