Тело сына театрального режиссера нашли в Москве
Тело 17-лентего молодого человека нашли под окнами многоэтажки в Москве. Погибшим оказался несовершеннолетний сын театрального режиссера Инны Абрамовой. Об этом сообщило ИА Регнум со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации агентства, тело школьника нашел прохожий, который вызвал полицию.
«На асфальте было обнаружено тело 17-летнего молодого человека с травмами, несовместимыми с жизнью. Он скончался до приезда скорой помощи», - сообщил собеседник агентства.
Как стало известно, молодой человек проживал вместе с родителями и сестрой. Семья считалась благополучной. Полицейские проверили компьютер и социальные сети подростка и нашли множество изображений персонажей популярного аниме-телесериала «Человек-бензопила».
Мать погибшего юноши - режиссер и сценарист Инна Абрамова. Она поставила спектакли «Я ль виноват, что я поэт» по произведениям Сергея Есенина, «Записки Мастера» по биографии Булгакова и многие другие.
В понедельник, 6 ноября, тело человека нашли под окнами бизнес-центра в Екатеринбурге.