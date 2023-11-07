Тело сына театрального режиссера нашли в Москве

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По информации агентства, тело школьника нашел прохожий, который вызвал полицию.

«На асфальте было обнаружено тело 17-летнего молодого человека с травмами, несовместимыми с жизнью. Он скончался до приезда скорой помощи», - сообщил собеседник агентства.

Как стало известно, молодой человек проживал вместе с родителями и сестрой. Семья считалась благополучной. Полицейские проверили компьютер и социальные сети подростка и нашли множество изображений персонажей популярного аниме-телесериала «Человек-бензопила».

Мать погибшего юноши - режиссер и сценарист Инна Абрамова. Она поставила спектакли «Я ль виноват, что я поэт» по произведениям Сергея Есенина, «Записки Мастера» по биографии Булгакова и многие другие.

В понедельник, 6 ноября, тело человека нашли под окнами бизнес-центра в Екатеринбурге.