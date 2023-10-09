Тело школьника нашли в квартире под Екатеринбургом
Шестнадцатилетний подросток скончался в Верхней Пышме. Его тело нашли в квартире в минувшую субботу, 7 октября, сообщило издание E1.ru.
На месте происшествия работали правоохранители. Один из соседей рассказал изданию, что рядом с погибшим обнаружили пустую упаковку от таблеток.
«Говорят, школьник страдал от неразделенной любви. Семья благополучная. Парень их тоже нормальный был», - отметил он.
Точные причины смерти подростка станут известны после экспертизы. В региональном Следственном комитете, официальных комментариев не давали.
Ранее пятнадцатилетний подросток скончался в больнице после избиения на востоке Москвы. По версии СК, вечером 20 сентября мужчина накинулся на юношу на Лобненской улице. Он бил школьника руками и ногами по голове и телу.