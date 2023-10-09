Тело школьника нашли в квартире под Екатеринбургом

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На месте происшествия работали правоохранители. Один из соседей рассказал изданию, что рядом с погибшим обнаружили пустую упаковку от таблеток.

«Говорят, школьник страдал от неразделенной любви. Семья благополучная. Парень их тоже нормальный был», - отметил он.

Точные причины смерти подростка станут известны после экспертизы. В региональном Следственном комитете, официальных комментариев не давали.

Ранее пятнадцатилетний подросток скончался в больнице после избиения на востоке Москвы. По версии СК, вечером 20 сентября мужчина накинулся на юношу на Лобненской улице. Он бил школьника руками и ногами по голове и телу.