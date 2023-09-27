Тело сбитого катером российского туриста нашли в Таиланде

Читайте нас в:

Молодой парень купался в море вечером с девушкой. Как сообщила местная полиция, водитель моторной лодки не заметил пару и случайно задел их. С места происшествия он скрылся.

Тело девушки нашли во вторник, 26 сентября. Она получила множественные раны от винта, в результате чего скончалась.

«Тело пропавшего без вести 22-летнего россиянина, которого сбил скоростной катер на Паттайе, найдено на камнях у пляжа Хаад Тиан на острове Ко Лан в среду утром», - указали в материале.

Тело россиянина обнаружили местные жители. Они вызвали правоохранителей. Молодой человек лежал лицом вниз на камнях. Его тело выбросило примерно в 60 метрах от места происшествия. На спине, плече и шее полицейские зафиксировали порезы от винта.

Водителя катера уже установили. Мужчину арестовали и обвинили в неосторожном вождении, которое повлекло за собой смерть. Он якобы не знал, что кого-то сбил.

Пляж Хаад Тиан закрыли для скоростных катеров.

Власти Паттайи установят там буи безопасности.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.