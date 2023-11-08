08 ноября 2023, 15:42

Тело российского футболиста нашли на пляже в Сочи

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Футболист и тренер Алексей Лесин скончался в Сочи на 31-м году жизни. Об этом сообщила Федерация мини-футбола Казани на своей странице во «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, с большим прискорбием сообщаем, что сегодня ночью на 31-м году жизни не стало Алексея Лесина», - указали в федерации.

Футболист выступал за команду Lava из Чувашии. В казанской Федерации мини-футбола назвали Лесина одним из самых ярких игроков последних сезонов лиги. Представители спортивной организации принесли соболезнования родителям и близким футболиста, а также всем, кто знал его на поле и в обычной жизни.

О смерти игрока чувашской команды сообщил на своей странице во «ВКонтакте» и его отец - тренер Сергей Лесин. По его словам, футболист скончался 6 ноября.

«Сегодня я потерял сына. Не стало Алексея. Выезжал на всероссийские соревнования в Сочи, нашли мертвым около моря», - написал мужчина.

Лесин-старший попросил откликнуться свидетелей, которые могли видеть его сына 6 ноября с 05:00 до 07:00 на пляже «Чайка» в Адлере. По предварительной информации, Лесин-младший заходил в кафе быстрого питания.

Отец футболиста также сообщил, что прощание со спортсменом пройдет 12 ноября. Алексея Лесина будут провожать в последний путь в Чебоксарах.

Спортсмены Сочи Футбол
08 ноября 2023, 16:37
Частный дом загорелся в поселке Внуково
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
В поселке Внуково на западе Москвы произошел пожар, который уже начали тушить спасатели МЧС России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пламя охватило кровлю частного жилого дома и пристройку. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

В работе по тушению приняли участие 47 человек и 14 единиц техники. Информации о пострадавших пока нет.

Пожары Москва 2023
08 ноября 2023, 15:46
Неадекватного пассажира московского метро задержали за драку с полицейскими
Пресс-служба МВД
Читайте нас в: Google Новости
Вчера на станции метро «Площадь Революции» полицейские задержали пассажира для проверки документов. Он внезапно начал вести себя неадекватно и набросился на сотрудников правоохранительных органов, сообщили в МВД РФ.

По информации ведомства, полицейские неоднократно пытались сначала словесно успокоить мужчину, а затем были вынуждены применить силу и надеть на него наручники.

Злоумышленника доставили в отдел, где составили на него административные протоколы по статьям 20.1 и 18.8 КоАП РФ.

Кроме этого, сотрудники правоохранительных органов направили материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти в следственные органы.

Ранее в московском метрополитене 25-летний мужчина избил пенсионера. Столичная прокуратура взяла расследование дела под контроль.

МВД РФ Метро Москва 2023
08 ноября 2023, 14:08
Москвичке в капюшон упала мертвая ворона
ru.freepik.com
Читайте нас в: Google Новости
Застреленная ворона упала в капюшон куртки жительницы района Кузьминки в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

ЧП произошло в районе 10:00 во дворе одного из домов на улице Скрябина. Жительница столицы выгуливала собаку, когда услышала хлопок. Спустя секунду в ее капюшон упало что-то тяжелое. Чуть позже оказалось, что это была обычная серо-черная ворона.

По данным канала, женщина услышала еще несколько выстрелов, после чего на площадку упало еще четыре птицы.

Местная жительница вызвала полицию, сообщив, что в пернатых стрелял кто-то из дома напротив.

Трупы птиц направили на экспертизу, полицейские приступили к поиску стрелявшего.

Стрельба Животные Москва 2023
08 ноября 2023, 13:50
Мужчина с мачете напал на девушку с ребенком в Люберцах
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мужчина совершил нападение на девушку с ребенком в Люберцах. Об этом «360» сообщили очевидцы.

По информации источника, ЧП произошло днем в среду, 8 ноября, на улице Кирова. Девушка получила незначительные ранения, ей оказали помощь медики. Ребенок не пострадал.

Мужчину задержали правоохранители, им пришлось открыть огонь и ранить нападавшего в ногу.

«Он пырнул невинную девушку с ребенком. Вероятно, они шли от лицея № 4. Все произошло буквально на моих глазах», - поделился очевидец.

Другой свидетель отметил, что до нападения фигурант бегал с ножом по улице.

«Ударил этим ножом женщину, которая шла по улице с ребенком. Затем побежал по улице. Его сбили машиной. И затем злодея расстрелял судебный пристав», - уточнил он.

Телеканал «360» обратился за комментарием к ситуации в пресс-службу главка МВД по Московской области, ответа на данную минуту не поступило.

Люберцы Дети

Новости по теме