Тело россиянина нашли в реке в Турции
Россиянин, прыгнувший с 50-метровой высоты в реку в Турции, погиб. Его тело нашли, сообщили в Генеральном консульстве РФ в Анталье.
Трагическое происшествие произошло 13 мая в реке Дим. Мужчина самостоятельно спрыгнул с плотины в воду.
По данным ведомства, расследованием дела занимается местная полиция. Результаты судебно-медицинской экспертизы пока не предоставили.
Родственникам погибшего российская дипломатическая миссия готова оказать необходимую помощь, в частности, с оформлением документов.
В воскресенье, 13 мая, легковой автомобиль с пятью подростками затонул в реке в Выборгском районе Ленинградской области. Трое из них погибли, двое - пострадали. По факту ДТП возбудили уголовное дело.