13 мая 2024, 22:05

Тело россиянина нашли в реке в Турции

РИА «Новости»
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Россиянин, прыгнувший с 50-метровой высоты в реку в Турции, погиб. Его тело нашли, сообщили в Генеральном консульстве РФ в Анталье.

Трагическое происшествие произошло 13 мая в реке Дим. Мужчина самостоятельно спрыгнул с плотины в воду.

По данным ведомства, расследованием дела занимается местная полиция. Результаты судебно-медицинской экспертизы пока не предоставили.

Родственникам погибшего российская дипломатическая миссия готова оказать необходимую помощь, в частности, с оформлением документов.

В воскресенье, 13 мая, легковой автомобиль с пятью подростками затонул в реке в Выборгском районе Ленинградской области. Трое из них погибли, двое - пострадали. По факту ДТП возбудили уголовное дело.

Турция Уголовное дело ДТП Полиция Реки
14 мая 2024, 00:08
Мошенники обокрали пенсионерку на 14 миллионов рублей от имени ее начальника
РИА «Новости»
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Телефонные мошенники вынудили пенсионерку продать квартиру и перевести им более 14 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, 71-летняя женщина получила сообщение якобы от имени своего начальника по работе, в котором ей сообщили, что неизвестные пытаются присвоить ее деньги и недвижимое имущество.

С целью предотвращения мошеннических действий ей посоветовали взять кредит, продать квартиру и перевести деньги на указанный в мессенджере счет.

После того, как женщина выполнила данные ей указания и аферисты перестали выходить на связь, она позвонила сыну и обратилась в правоохранительные органы.

Правоохранители напомнили, что необходимо в обязательном порядке проверять полученные якобы от работодателя сведения. Там также напомнили, что представители ведомств и банков не обзванивают граждан с просьбами перевести деньги на «безопасные счета».

«Если вам поступили такие предложения - прекратите общение. Это мошенники», - предупредили в прокуратуре.

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали юношу , который подрабатывал курьером у мошенников и похищал деньги у женщин. Злоумышленники звонили своим жертвам по телефону и требовали передать средства курьеру под предлогом проверки купюр на подлинность.

Мошенничество Женщины Деньги Полиция
14 мая 2024, 00:00
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об избиении блокадницы ее родственником
РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 84-летней блокадницы. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«В соцмедиа сообщается, что женщину, пережившую блокаду Ленинграда, избил муж ее внучки, отобрал пенсию и выплату к празднику», - сказано в сообщении СК.

В ведомстве отметили, что у пожилой петербурженки медики диагностировали ушибы позвоночника и левого плеча. В региональном главке сообщили, что блокадница пожаловалась на мужа своей внучки, который 6 мая отобрал у нее полученные 50 тысяч рублей, а ранее украл 20 тысяч рублей.

По подозрению в ограблении родственницы задержали 37-летнего местного жителя. Полицейские уточняют подробности произошедшего.

Уголовное дело Рубль Ветераны Ограбления Россия Избиения Следственный комитет России
13 мая 2024, 23:45
Мать с ребенком упали с четвертого этажа в шахту лифта в Иванове
Unsplash
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Женщина вместе с двухлетним ребенком упали с четвертого этажа в шахту лифта в Иванове. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Ивановской области.

По неуточненным данным, происшествие случилось 13 мая в 11:15 в административном здании на улице Тимирязева. После падения 29-летняя мать и ее ребенка положили в больницу. По факту случившегося прокуратура начала проверку.

Ранее похожий случай произошел в Москве. Местная жительница упала в шахту лифта в доме на улице Малыгина. Как стало известно 360.ru, вместе с ней в шахту провалился мужчина. Ему удалось самостоятельно выбраться. На место ЧП вызвали бригаду скорой помощи.

Также лифт с пятью пассажирами сорвался в Уфе. В результате происшествия никто не пострадал. Людей освободили сотрудники аварийной бригады.

Шахты
13 мая 2024, 23:38
«Демонов изгоняла». Появилось мемное видео пожара в ЖК «Люберецкий»
Телеканал «360»
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Почти апокалиптические кадры сняли очевидцы пожара, который вспыхнул в ЖК «Люберецкий». Видео, рискующее превратиться в мем, появилось в распоряжении 360.ru.

На ролике видно, что на первом этаже полыхает пламя. На этом фоне ребенок невозмутимо качается на качелях - всем бы такие нервы.

Свидетельница случившегося рассказала 360.ru, что пожар устроила девушка, находившаяся в квартире.

«Мы гуляли с подругой, она повела меня через этот дом. Когда мы проходили мимо, я увидела огонь. Огонь был небольшим, но уже не предвещал ничего хорошего. Я вызвала пожарных. Внутри была девушка, и она подкидывала вещи в огонь. Потом, когда огонь стал достаточно сильным, она выпрыгнула из окна. И стала закидывать вещи обратно в окно: баллончик лака и что-то типа косметички», - заявила очевидица.

На место вызвали скорую и полицию. Девушку забрали.

«В общих группах пишут, что днем уже был вызов в эту квартиру. И со слов других людей, она демонов изгоняла. <…> Кот пострадал, его откачивали, но я стояла в другой стороне. Огонь распространился за 11 минут до второго этажа», - поделилась свидетельница.

Ранее пожар произошел в общежитии воинской части на улице Бутлерова в Москве. Уточнялось, что там вспыхнули личные вещи жильцов и мебель на двух квадратных метрах.

Пожары Видео Квартиры

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