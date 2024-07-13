Тело ребенка подняли со дна озера в Зеленограде. Мать сутки не сообщала о гибели сына

На место происшествия 13 июля прибыли водолазы. Оказалось, что подросток ушел под воду накануне. Почему родительница не сообщила о происшествии раньше - неизвестно.

Тело несовершеннолетнего обнаружили спустя час поисков. Подробности ЧП выясняются.

Ранее школьница утонула в Мещерском пруду Москвы. Девочку быстро вытащили из воды, но откачать ее не удалось, ребенок погиб.

Смертельные случаи на воде происходят едва ли не каждый день. Гибнут не только дети, но и взрослые. За прошедшие сутки в реках, озерах и прудах России утонули 22 человека.