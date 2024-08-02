02 августа 2024, 13:06

Тело ребенка извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле

РИА «Новости»
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В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под обломков дома тело ребенка. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

«Предварительно, это девочка», - уточнили спасатели.

Пятиэтажный жилой дом в Нижнем Тагиле частично обрушился утром в четверг, 1 августа из-за взрыва газа, который разрушил 15 квартир. В результате происшествия пострадали 20 человек, включая девятерых детей.

Четыре человека погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности. Очевидцы сообщили, что незадолго до трагедии в доме чувствовался сильный запах газа.

Спасатели Дети Газ Взрывы Россия
02 августа 2024, 14:43
Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совета Федерации
РИА «Новости»
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Сенатора Дмитрия Савельева задержали на выходе с заседания Совета Федерации по подозрению в причастности к организации убийства. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении Савельева неприкосновенности. Его удовлетворили.

Савельев родился 3 августа 1968 года. С октября 2016 года представляет в Совфеде исполнительный орган государственной власти Тульской области, с ноября прошлого года входит в комитет по экономической политике. Был депутатом Госдумы шестого созыва. Имеет степень кандидата юридических наук.

Генпрокуратура РФ Совет Федерации РФ
02 августа 2024, 13:47
Песков раскрыл интересный факт о детях вернувшихся при обмене россиян
РИА «Новости»
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Дети вернувшихся в Россию в рамках обмена россиян узнали о своей национальности только при вылете самолета из Анкары. Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Дети прилетавших вчера нелегалов-разведчиков, узнали о том, что они русские, только когда их самолет поднялся из Анкары. До этого они не знали, что имеют отношение к нашей стране, что русские», - сказал он.

В четверг ФСБ России сообщило о возвращении в страну восьмерых россиян , которые находились в заключении в ряде государств НАТО. В частности, в страну вернулись приговоренный к пожизненному сроку в Германии Вадим Соколов, а также отбывающий срок в США Владислав Клюшин.

Следствие вменяло вернувшимся на родину россиянам сотрудничество с разведывательными структурами РФ, но их вина не была доказана.

Дети Дмитрий Песков Россия
02 августа 2024, 13:21
Отвалившаяся от автомобиля деталь перепугала сотрудников московского сервиса
РИА «Новости»
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Сотрудники автосервиса в Москве вызвали экстренные службы, когда увидели неизвестную коробку в нижней части автомобиля. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в районе дома № 3 по 2-й Магистральной улице в Хорошевском районе. При осмотре автомобиля на ремонте работники сервиса вдруг обнаружили, что к днищу машины скотчем примотана неизвестная коробка. Самостоятельно открыть они ее не рискнули и вызвали полицию.

Однако в итоге выяснилось, что неизвестной коробкой оказалась запчасть машины, которую механики не сумели идентифицировать самостоятельно. Успели ли приехать на место кинологи, неизвестно.

В середине июля гранату нашли рядом с храмом на востоке Москвы.

Машины Москва
02 августа 2024, 12:50
Появилось фото с места поджога мужчины в московском МФЦ
Телеканал «360»
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Мужчина, который поджег себя в здании МФЦ на Новоясеневском проспекте, находится в тяжелом состоянии. В распоряжении 360.ru появилось фото с места происшествия.

По словам источника 360.ru, мужчину успели потушить сотрудники МФЦ еще до прибытия экстренных служб.

У человека выявили ожоги шеи и головы. Прибывшая скорая увезла его в больницу. Причины случившегося уточняются.

Известно, что из-за происшествия из здания МФЦ пришлось эвакуировать 150 человек.

Пожары Москва

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