Тело пятиклассницы с полиэтиленовым пакетом на голове нашли в Краснодаре

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Мертвую 11-летнюю школьницу обнаружили родители. Вернувшись домой после работы, они заметили, что дверь в ванную комнату заперта изнутри, но оттуда никто не отзывался.

Отец выломал дверь и увидел лежавшую на полу дочь. На голове у девочки был полиэтиленовый пакет, а в руке - аэрозольный дезодорант. Ребенок не подавал признаков жизни.

По предварительной версии, школьница хотела надышаться газом, но потеряла сознание прямо в пакете и задохнулась. Признаков насильственной смерти на теле не нашли.

Родители погибший воспитывают еще одну дочь 14 лет. Семья считалась благополучной, на учете никто не состоял.

В России участились случаи гибели подростков от отравления различными газами. В уральском городе Качканар погиб 15-летний подросток. Школьник нашел за гаражами туристический газовый баллон и решил подышать из него.

В первый день осени восьмиклассник умер в Каменске-Уральском. Полицейские нашли в кармане школьника баллончик для заправки газовых устройств.