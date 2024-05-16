16 мая 2024, 02:28

Тело пропавшей три дня назад в Ульяновской области девочки нашли в овраге

РИА «Новости»
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Пропавшую три дня назад в Ульяновской области 12-летнюю девочку с особенностями развития обнаружили мертвой в овраге лесного массива. Об этом в Telegram-канале сообщило региональное управление СК РФ.

«В результате проводимых мероприятий тело пропавшей девочки было обнаружено в овраге лесного массива», - говорится в сообщении ведомства.

О гибели ребенка также сообщило местное подразделение поискового отряда «ЛизаАлерт».

Следствие установило, что девочка пропала во время прогулки 12 мая около 14:00 в селе Славкино. Следователи выехали на место сразу после поступления заявления от матери ребенка. По информации отряда «ЛизаАлерт», к поискам подключились добровольцы из шести регионов, штаб работал круглосуточно.

Дети СК РФ
15 мая 2024, 22:51
«Утонула в кипятке». Владелец провалившегося под землю авто — о ЧП в Петербурге
Пресс-служба МЧС
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Машина, которая оказалась на месте прорыва трубы горячего водоснабжения на улице Ярослава Гашека в Санкт-Петербурге, восстановлению не подлежит. Об этом в беседе с 360.ru рассказал владелец пострадавшего в зоне аварии автомобиля Сергей Барабанов.

По его словам, он привез свою тещу на обследование в клинику. И пока они находились в медицинском учреждении, произошла авария.

При этом он опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию, что он пострадал в результате происшествия.

«За происходящим я наблюдал издали. Мы вышли [из клиники], когда все уже произошло. Я увидел только верхнюю часть машины, задранную над асфальтом», - рассказал потерпевший.

Самого момента аварии он не видел.

«Меня даже не пустили близко подойти, чтобы посмотреть, что происходит. Очень грамотно работали службы МЧС и пожарные. Поэтому я к машине не подходил. Я не пострадал. <…> Скорее всего, она (машина - прим. ред.) восстановлению не подлежит. Она утонула в кипятке. Моторный отсек весь был в кипятке», - подчеркнул он.

Также автовладелец рассказал что, организация, отвечающая за работу местных теплосетей, пообещала выплатить компенсацию.

Сегодня, 15 мая, на улице Ярослава Гашека в Санкт-Петербурге прорвало трубу с кипятком. Из-за коммунальной аварии пострадали припаркованные рядом автомобили.

Санкт-Петербург Машины Коммунальные аварии
15 мая 2024, 22:28
«Ребята молодые, горячие». Тренер убитого в Миассе боксера рассказал о пострадавших
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Известного в Миассе боксера Рудольфа Мацеленко и его брата Игната расстреляли на стадионе «Южный». Игнат умер на месте, Рудольфа госпитализировали. Бывший тренер спортсменов Александр в беседе с 360.ru предположил, из-за чего могла начаться ссора между его подопечными и стрелявшим.

«Ребята такие пыльные, горячие. Может, с кем-то где-то поругались, молодые», - пояснил тренер.

Александр отметил, что Рудольф перестал у него тренироваться и после этого они общались довольно редко. Однако в Родительский день встретились с братьями на кладбище. После этого тренер уехал в Екатеринбург.

По словам Александра, Игнат звонил ему и просил снова тренировать их с братом, на что он ответил: «Приеду - поговорим». Однако поговорить уже не смогли, Игната убили в бытовой ссоре. Тренер добавил, что про угрозы в адрес боксеров он ничего не знает.

«Рудольф талантливый спортсмен был. В последнее время не тренировался», - отметил собеседник издания.

Перестрелка на стадионе произошла 14 мая в вечернее время. Один из участников конфликта открыл огонь , в результате которого Рудольф оказался на больничной койке, а Игнат скончался. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Спортсмены Уголовное дело Убийства Бокс Екатеринбург
15 мая 2024, 21:36
Мотоциклист в Москве пытался скрыться с места ДТП, но угодил под трамвай и погиб
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Мотоциклист погиб в ДТП с участием трамвая на юге Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, происшествие случилось в Донском районе в Духовском проезде. Водитель мотоциклиста зацепил одну из машин и решил немедленно скрыться с ДТП, уехал в сторону рельсов, однако угодил под трамвай. От полученных травм мотоциклист скончался. Как отметил источник, во время езды он был без шлема.

В Telegram-канале столичного дептранса предупредили, что из-за аварии в четвертом Рощинском проезде задержатся трамваи № 26 и № 38. Маршруты временно изменили.

Ранее ДТП с двумя трамваями случилось в Челябинской области. По неуточненной информации, один врезался в вагон другого, который стоял спереди. В итоге машинист первого трамвая получил травмы, также пострадал один из пассажиров.

Мотоциклы ДТП Водители Москва
15 мая 2024, 20:37
Режим ЧС из-за гибели посевов от заморозков ввели в Ростовской области
РИА «Новости»
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Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ростовской области из-за заморозков, от которых пострадали сельскохозяйственные посевы на территории более 140 тысяч гектаров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

По его словам, холода привели к повреждению и гибели сельхозкультур.

«Подписал распоряжение о введении с 18:0015 мая режима ЧС в муниципальных районах Ростовской области», - написал глава региона.

По его словам, это решение позволит сельхозпроизводителям получить страховые выплаты и возместить потери.

Также он отметил, что масштабы бедствия будут уточняться, для чего муниципалитеты должны будут направить в региональный Минсельхоз соответствующие документы.

В Министерстве сельского хозяйства России прокомментировали ситуацию с заморозками в стране. По словам представителя пресс-центра министерства Михаила Хорошилова, погибшие в результате заморозков посевы пересадят, для этого имеются все ресурсы.

Сельское хозяйство Россия

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