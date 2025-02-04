04 февраля 2025, 07:36

Тело пропавшего под Калининградом мальчика нашли в мусорном пакете с кирпичами

Пресс-служба Следственного комитета
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Тело пропавшего в Черняховске семилетнего мальчика обнаружили недалеко от его дома в мусорном пакете, набитом кирпичами. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, ребенка до смерти забил отчим на глазах у матери. Родители спрятали тело и обратились в полицию. Они рассказали, что отругали мальчика и пригрозили ему детским домом, после чего ребенок якобы ушел и не вернулся.

Полиция и волонтеры больше суток искали мальчика, родители тоже активно «участвовали» в поисках.

«Позже во время одного из допросов мать все же не выдержала и призналась следователям, что сына убил отчим - он периодически поколачивал ее и мальчика и в этот раз „не рассчитал силу“ ударов», - написали авторы поста.

Отчима задержали , он признался в содеянном и показал, где спрятал тело. Ребенка нашли в водоеме недалеко от дома, в мусорном пакете с кирпичами. СК возбудил уголовное дело.

Уголовное дело Убийства Дети Преступления Калининград
04 февраля 2025, 08:09
Машина врезалась в отбойник у ВДНХ
РИА «Новости»
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ДТП с участием одного автомобиля произошло в Останкинском районе Москвы у ВДНХ. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, легковая машина врезалась в отбойник на проспекте Мира. На место прибыла бригада скорой помощи и сотрудники ГАИ.

«Пострадавших нет», - добавил собеседник 360.ru.

Разлива топлива в результате аварии не произошло.

Накануне два автобуса столкнулись в районе Солнцево, пять человек пострадали. К месту ДТП направили вертолет и бригады скорой помощи.

Утром 3 февраля на Рублевском шоссе перевернулись сразу две легковушки. Информации о пострадавших не поступало.

ДТП Машины ВДНХ
04 февраля 2025, 02:57
Ревнивица из Марий Эл попыталась заживо сжечь свою соперницу
РИА «Новости»
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В Марий Эл заключили под стражу жительницу Йошкар-Олы, которая пыталась заживо сжечь свою приятельницу. Ее обвиняют в покушении на убийство с особой жестокостью. Об этом сообщила в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

По предварительной версии, нападение произошло в ночь с 1 на 2 февраля в подъезде одного из многоэтажных домов. Обе женщины были в состоянии алкогольного опьянения, когда между ними возникла ссора. В результате обвиняемая облила потерпевшую горючей жидкостью и подожгла. Однако довести свой план до конца злоумышленнице помешали очевидцы, которые потушили пламя и вызвали бригаду скорой помощи.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство с особой жестокостью»). Рассмотрев ходатайство следственных органов, суд избрал для обвиняемой мера пресечения в виде заключения под стражу.

В прокуратуре региона возможным мотивом преступления назвали ревность.

Ранее в Уфе местный житель расправился с ухажером своей бывшей девушки. После этого расчленил труп и спрятал останки в лесу, чтобы скрыть следы преступления.

Уголовное дело Убийства Суд Скорая помощь Преступления Женщины СК РФ Россия
03 февраля 2025, 23:17
«Им дали кислород и согрели». Стало известно о состоянии звездных минипигов после пожара
РИА «Новости»
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«Звездные» минипиги, участвовавшие в съемках нескольких фильмов, не пострадали во время пожара в квартире заводчицы Ксении Ремизовой и сейчас чувствуют себя хорошо. Об этом 360.ru рассказал сама хозяйка минипигов.

По словам Ремизовой, питомцы надышались дымом и были напуганы, но после оказания помощи их состояние нормализовалось.

«Им дали кислород и согрели. Все сейчас под наблюдением, никаких жалоб нету», - рассказала хозяйка поросят.

Из-за пожара, который начался в ее квартире, Ремизовой пришлось расселить питомцев по друзьям и знакомым.

По словам женщины, пока официальных данных о причине возгорания от пожарных у нее нет, но судя по степени повреждений, возгорание началось на подоконнике.

«Я не знаю, какая причина пожара. Пока я занималась с животными, пожарные уже уехали, но конкретно все, что было на подоконнике обгорело очень сильно. А там, где стояли приборы и свет, вообще ничего не сгорело», - объяснила Ремизова.

Ранее в Черкесске спасатели потушили пожар в квартире, возгорание которой могли спровоцировать коты хозяев.

Пожары Женщины Фильмы Животные Квартиры
03 февраля 2025, 22:24
«Лежал с открытыми глазами». Хозяйка погибшей хаски — о массовой травле собак под Калугой
360.ru
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В Калужской области неизвестные отравили как минимум 10 бездомных собак. Погибли и домашние питомцы. Ольга Старцева, владелица одной из них, рассказала 360.ru о происшествии, которое потрясло всю их семью.

По словам женщины, Адам погиб от отравы одним из первых. Ольга предположила, что злоумышленники пробовали, сколько будут действовать яды. Массовая травля произошла, по мнению женщины, 30 или 31 января.

В этих числах, добавила Ольга, собаки бегали по всему городу, на глазах у детей. Животные забегали и в магазины - камеры торговой точки сняли на видео муки погибающего животного.

Ранее волонтер рассказала 360.ru, что собак, предположительно, мог отравить местный житель. Его сняла камера на одном из жилых домов.

Позднее знакомые рассказали Ольге, что видели ее пса мертвым еще за день до того. Владелица хаски предположила, что злоумышленники использовали какой-то мгновенный яд и собаку спасти не удалось бы в любом случае.

Хаски по кличке Адам убежал гулять из частного дома в городе Кременки Калужской области. Хозяева не беспокоились - как правило, питомец к утру возвращался в свою утепленную будку. Однако в этот раз пес не вернулся, после чего владельцы отправились на его поиски.

Найти собаку не удалось. Владелица хаски написала о пропаже собаки в местный чат. Одна из жительниц рассказала ей, что на местном рынке видели мертвую собаку, подходящую под описание.

Собаки Животные

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