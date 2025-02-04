Тело пропавшего под Калининградом мальчика нашли в мусорном пакете с кирпичами

По его данным, ребенка до смерти забил отчим на глазах у матери. Родители спрятали тело и обратились в полицию. Они рассказали, что отругали мальчика и пригрозили ему детским домом, после чего ребенок якобы ушел и не вернулся.

Полиция и волонтеры больше суток искали мальчика, родители тоже активно «участвовали» в поисках.

«Позже во время одного из допросов мать все же не выдержала и призналась следователям, что сына убил отчим - он периодически поколачивал ее и мальчика и в этот раз „не рассчитал силу“ ударов», - написали авторы поста.

Отчима задержали , он признался в содеянном и показал, где спрятал тело. Ребенка нашли в водоеме недалеко от дома, в мусорном пакете с кирпичами. СК возбудил уголовное дело.