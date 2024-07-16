Тело пропавшего под Челябинском подростка нашли в болоте

В ведомстве отметили, что тело мальчика нашли в болотистой местности с признаками утопления. В поисковых мероприятиях принимали участие сотрудники МЧС России и МВД России по Челябинской области, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». На месте происшествия работают криминалисты и следователи.

Утром 6 июля несовершеннолетний находился в автомобиле в лесополосе неподалеку от села Бектыш Еткульского района, пока родители собирали грибы. Когда взрослые вернулись, то подростка не обнаружили.

Следком назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину смерти мальчика.

Ранее в Саратове нашли ребенка, который пропал после прогулки в городском парке.