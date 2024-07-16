16 июля 2024, 18:40

Тело пропавшего под Челябинском подростка нашли в болоте

РИА «Новости»
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Неподалеку от Челябинска обнаружили тело 14-летнего подростка, у которого были врожденные заболевания. Об этом сообщила пресс-служба главка регионального управления СК России.

В ведомстве отметили, что тело мальчика нашли в болотистой местности с признаками утопления. В поисковых мероприятиях принимали участие сотрудники МЧС России и МВД России по Челябинской области, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». На месте происшествия работают криминалисты и следователи.

Утром 6 июля несовершеннолетний находился в автомобиле в лесополосе неподалеку от села Бектыш Еткульского района, пока родители собирали грибы. Когда взрослые вернулись, то подростка не обнаружили.

Следком назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину смерти мальчика.

Ранее в Саратове нашли ребенка, который пропал после прогулки в городском парке.

Следственный комитет России
16 июля 2024, 18:24
Появилось видео с места крупного пожара в Краснодаре
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Во вторник, 16 июля, в Краснодаре загорелись два складских помещения со строительными материалами. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание охватило порядка 1100 квадратных метров. На место ЧП прибыли 17 единиц техники и 50 специалистов, средства и силы наращиваются.

Муниципальный центр управления Краснодара в Telegram-канале уточнил, что пожар случился в районе дома № 18 по Станочной улице в Карасунском округе.

По информации ЕДДС, произошло возгорание двух складских помещений и одного административного здания. Экстренные службы объявили второй ранг пожара. К тушению привлекли спасательно-пожарный отряд № 6.

Ранее 16 июля сильный лесной пожар произошел в поселке Коктебель в Крыму. К работам по тушению привлекли 280 человек, в том числе свыше 50 военнослужащих, сотрудников Пожарной охраны республики, Миниэкологии Крыма, Минобороны и Карадагского заповедника, а также вертолеты Ми-8.

Пожары Видео
16 июля 2024, 18:08
Веерные отключения электроэнергии ввели в Крыму из-за жары
РИА «Новости»
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Веерные ограничения электроэнергии ввели в Крыму из-за аномальной жары. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Просим всех крымчан экономно относится к электроэнергии и выключить лишние электроприборы», - обратился он к жителям.

Он объяснил, что мера необходима, чтобы сохранить целостность энергосистемы региона, и не исключил кратковременных перебоев в поставках электроэнергии в отдельных населенных пунктах.

Также Крючков отметил рост числа звонков на горячие линии «Крымэнерго» и коммунальных служб и призвал по возможности обращаться туда по вопросам через соцсети и мессенджеры.

Ранее из-за отключения энергоблока на Гусиноозерской ГРЭС более 115 тысяч жителей Бурятии в 75 населенных пунктах, включая Улан-Удэ, остались без энергоснабжения.

Электричество Крым
16 июля 2024, 18:02
Пьяные молодые люди избили дворника в Липецке из-за замечания
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В Липецке трое подвыпивших молодых людей избили дворника, сделавшего им замечание. Подробности случившегося в комментарии 360.ru рассказали очевидцы.

По словам очевидца Сергея, участниками конфликта стали два молодых парня и девушка. Он затруднился ответить, местные ли они.

«Он [пострадавший] сделал им замечание, потому что они сидели на детской площадке и плевали, потому что они уже подвыпившие были. После этого на него один из парней напал», - рассказал собеседник 360.ru.

В УМВД Липецкой области сообщили, что полицейские установили участников, свидетелей и очевидцев конфликта. Троих подозреваемых удалось задержать и доставить в отдел. Всем они ровесники, им по 21 году. Живут в Липецкой и Тамбовской областях. Пострадавшего дворника госпитализировали.

Ранее толпа подростков в Челябинске устроила массовую драку.

Избиения
16 июля 2024, 17:09
Версию о причинах крушения SSJ-100 из-за датчиков поставили под сомнение
РИА «Новости»
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Появление предварительных версий крушения Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Московской области не имеет никакого значения, в отличие от окончательных итогов расследования, которые важны для гражданской авиации. Об этом в беседе с 360.ru заявил авиаэксперт и главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Так он прокомментировал информацию о том, что в качестве одной из версий крушения самолета рассматривают ошибку при установке датчиков угла атаки.

«Сейчас будет много хайпа и вбросов таких подобных версий. Понятия не имею, можно ли было неправильно установить этот датчик и могло ли это привести к катастрофе», - заявил Гусаров.

Основа гражданской авиации Собеседник 360.ru напомнил, что ведущий расследование Международный авиационный комитет объявил о начале расшифровки находившихся в самолете бортовых самописцев, или «черных ящиков». Но оба аппарата получили сильные повреждения из-за пожара после падения борта. Поэтому восстановление информации займет много времени.

Он пояснил, что открытое оглашение информации об итогах расследования крушения самолета - основа существования гражданской авиации. Необходимо публично сообщать о причинах аварий, чтобы они не повторялись в будущем.

Предварительная версия крушения Версию о неправильной установки двух из четырех датчиков угла атаки во время ремонта SSJ-100 сообщили «Известия» со ссылкой на источник. По словам собеседника журналистов, два контроллера установили с отклонением на пять градусов. Поэтому при наборе высоты аварийная система защиты неверно считала показания и направила самолет вниз. При этом экипаж не успел взять управление на себя, чтобы избежать пике.

Самолет Sukhoi Superjet 100 разбился в городском округе Коломна в минувшую пятницу, 12 июля. По официальной информации, борт отправился в тестовый полет из авиазавода под Луховицами и направлялся во Внуково. На борту находились три человека , которые при крушении не выжили.

После аварии следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Авиация Катастрофы Самолет SSJ-100 Самолеты Крушение самолета под Коломной

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