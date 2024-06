Тело пропавшего британского телеведущего нашли в Греции

Труп мужчины находился неподалеку от скалы к северо-востоку от деревни Педи. В ближайшее время экстренные службы проведут официальное опознание.

Об исчезновении Мосли стало известно еще 5 июня, заявление в полицию подала его супруга. По одной из версий, мужчине могло стать плохо, после чего телеведущий рухнул в воду.

Мосли наиболее известен своими телевизионными программами, в том числе «Поверьте мне, я доктор» и подкастом Just One Thing на BBC Radio 4. Последние десять лет он трудился ведущим, режиссером документальных фильмов, журналистом и писателем, появлялся в эфире BBC One в шоу The One Show и ITV This Morning.

