09 июня 2024, 12:48

Тело пропавшего британского телеведущего нашли в Греции

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Спасатели обнаружили, предположительно, тело британского британского теле- и радиоведущего Майкла Мосли рядом с пещерой на греческом острове Сими. Об этом сообщила телекомпания «Би-би-си».

Труп мужчины находился неподалеку от скалы к северо-востоку от деревни Педи. В ближайшее время экстренные службы проведут официальное опознание.

Об исчезновении Мосли стало известно еще 5 июня, заявление в полицию подала его супруга. По одной из версий, мужчине могло стать плохо, после чего телеведущий рухнул в воду.

Мосли наиболее известен своими телевизионными программами, в том числе «Поверьте мне, я доктор» и подкастом Just One Thing на BBC Radio 4. Последние десять лет он трудился ведущим, режиссером документальных фильмов, журналистом и писателем, появлялся в эфире BBC One в шоу The One Show и ITV This Morning.

Ранее стало известно о смерти звезды «Моей прекрасной няни» в Греции.

Великобритания Греция
09 июня 2024, 11:31
Пожар в квартире на севере Москвы потушили на 15 «квадратах»
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Специалисты МЧС оперативно ликвидировали возгорание в квартире на Бескудниковском бульваре в Москве. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, сообщили 360.ru в пресс-службе ведомства.

«Произошло возгорание в одной из квартир жилого дома на площади 15 квадратных метров. Возгорание оперативно ликвидировали наши ближайшие подразделения», - указали в МЧС.

Пожарные спасли одного человека. По данным ведомства, никто из жителей дома не пострадал. Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru. На кадрах видно, что из окон идет густой черный дым.

«С вышележащих этажей спасен один человек. Сведения о пострадавших не поступали», - добавил собеседник 360.ru.

Ранее источник рассказал, что из горящего здания эвакуировали 10 человек. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Пожары МЧС РФ Москва Квартиры
09 июня 2024, 11:05
Мошенники убедили жителя Томска перевести им два миллиона рублей
РИА «Новости»
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Житель Томска взял в банке кредит и перевел полученные деньги телефонным мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.

Злоумышленник позвонил мужчине и представился ему сотрудником оператора связи. Мошенник рассказал своей жертве, что срок действия его сим-карты заканчивается, а также убедил продиктовать персональные данные и назвать код из СМС-сообщения.

Житель Томска выполнил эти «рекомендации», после чего ему позвонили якобы из банка. «Банковский служащий» заявил мужчине об оформленном на его имя кредите, для аннуляции которого необходимо взять еще один займ и перевести средства на «безопасный счет».

Томич поверил мошенникам и в течение недели перевел им более двух миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге обманули знаменитого ученого и академика РАН. Ему позвонила женщина, которая попросила зарегистрировать все патенты в новом приложении «Русская Википедия». Мужчина продиктовал ей код из СМС-сообщения, после чего с его счетов похитили 1,9 миллиона рублей.

Банки Кредиты Мужчины Деньги
09 июня 2024, 10:49
Одного человека спасли из объятой пламенем московской квартиры
Телеканал «360»
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Утром 9 июня в многоэтажном жилом доме на Бескудниковском бульваре в Москве вспыхнул сильный пожар. Из огня спасли одного человека, еще 10 эвакуировали, сообщил источник 360.ru.

В распоряжении 360.ru также появилось видео с места событий. На кадрах видно, что из окон квартиры валит густой черный дым. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Официально данные о пожаре пока не подтверждали.

Пожары Москва
09 июня 2024, 10:19
Бывший игрок «Что? Где? Когда?» станет фигурантом уголовного дела
РИА «Новости»
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Бывшему игроку «Что? Где? Когда?» Ровшану Аскерову* грозит до двух лет колонии за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщил ТАСС.

*Минюст России внес Ровшана Аскерова в список физических лиц - иностранных агентов».

По информации источников издания в правоохранительных органах, следователи получили основания для возбуждения уголовного дела в отношении экс-игрока интеллектуального шоу.

«Аскерову* грозит уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах», - указал собеседник агентства.

Аскерова* признали иноагентом в 2022 году, в отношении него также возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. По версии следствия, мужчина публиковал заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Георгия Жукова.

Ранее под уголовные дела подпали 25 человек, внесенных в реестр иноагентов. Они неоднократно нарушали требования законодательства о маркировке публичных материалов.

Уголовное дело Россия Иноагенты

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