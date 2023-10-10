Тело преподавателя университета нашли в квартире в Екатеринбурге
Преподавателя Уральского государственного аграрного университета Игоря Олейника обнаружили мертвым в квартире в Екатеринбурге. Об этом сообщило издание Е1 со ссылкой на слова соседей мужчины.
Как рассказал один из соседей 59-летнего преподавателя, жильцы дома услышали грохот в квартире преподавателя, но на их звонки дверь никто не открыл. При этом из квартиры доносились звуки работающего телевизора, а также в окнах был виден включенный свет.
Соседи сразу предположили, что у хозяина квартиры мог случиться инсульт или инфаркт. Мужчина проживал один.
«Мужчины-соседи сами не выдержали и вскрыли квартиру, Игоря Петровича нашли мертвым», - сообщил сосед преподавателя.
Труп хозяина вскрытой квартиры обнаружили днем 10 октября.
В аграрном университете Олейник работал на кафедре иностранных языков. Он преподавал культуру речи и деловые коммуникации. В 2021 году он получил награду за подготовку высококвалифицированных специалистов.