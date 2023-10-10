Тело преподавателя университета нашли в квартире в Екатеринбурге

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Как рассказал один из соседей 59-летнего преподавателя, жильцы дома услышали грохот в квартире преподавателя, но на их звонки дверь никто не открыл. При этом из квартиры доносились звуки работающего телевизора, а также в окнах был виден включенный свет.

Соседи сразу предположили, что у хозяина квартиры мог случиться инсульт или инфаркт. Мужчина проживал один.

«Мужчины-соседи сами не выдержали и вскрыли квартиру, Игоря Петровича нашли мертвым», - сообщил сосед преподавателя.

Труп хозяина вскрытой квартиры обнаружили днем 10 октября.

В аграрном университете Олейник работал на кафедре иностранных языков. Он преподавал культуру речи и деловые коммуникации. В 2021 году он получил награду за подготовку высококвалифицированных специалистов.