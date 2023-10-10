Тело полицейского обнаружили во дворе дома в Новосибирской области
Во дворе дома в городе Карасук Новосибирской области обнаружили тело полицейского. Об этом со ссылкой на пресс-службу главка МВД по региону сообщило РИА «Новости».
«Тело сотрудника полиции обнаружили 9 октября во дворе дома в городе Карасуке. Начальник ГУМВД России по Новосибирской области назначил служебную проверку по данному факту», - заявили в ведомстве.
Правоохранители установят обстоятельства и причины произошедшего.
По информации Telegram-канала Baza , рядом с погибшим сотрудником обнаружили предсмертную записку, в которой он попросил винить в случившемся начальство. Официально эти данные подтверждены не были.
В мае стало известно о смерти главы отдела ГИБДД по Горнозаводскому городскому округу Пермского края. По предварительной информации, он совершил самоубийство в служебном кабинете.