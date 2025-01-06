06 января 2025, 20:29

Тело похищенного российского туриста нашли в Грузии

Unsplash
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Полиция Грузии нашла тело пропавшего в Местии российского туриста. Обоих подозреваемых по данному делу арестовали, прокомментировали 360.ru в МВД Грузии.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело россиянина в реке Накра на территории муниципалитета Местия. Предварительное расследование показало, что нападавшие убили туриста, а затем сбросили его тело в реку.

Следствие также установило, что фигуранты дела ограбили двух иностранных граждан, направлявшихся из Зугдиди в Местию. Выследить преступников удалось за два дня.

Полиция уже предъявила обвинения обоим подозреваемым - в грабеже, покушении на умышленное убийство и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Им грозит от 16 до 20 лет лишения свободы.

Вооруженные грабители напали на семью в Грузии 5-го января. Нападение произошло в селе Накра Местийского муниципалитета.

Грузия Туризм Россия Полиция
06 января 2025, 19:56
Двоих поджигателей электричек задержали в Подмосковье
РИА «Новости»
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В Московской области задержали двух молодых людей в возрасте 20 и 23 лет, которые пытались поджечь электрички. Об этом Lenta.ru сообщили в пресс-службе Росгвардии по Москве.

По версии следствия, молодые люди согласились совершить поджог электрички за более 150 тысяч рублей. Сначала они попытались осуществить задуманное в Лобне, но у них ничего не вышло. Тогда парни решили повторить свой план в Дмитрове, но и там он провалился.

Злоумышленниками оказались жители Московской области 2001 и 2004 годов рождения. Следователи возбудили уголовное дело за совершение теракта группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее сайт kp.ru писал, что неизвестные подожгли релейные шкафы на железнодорожном вокзале в Дзержинске. Из-за этого были задержаны пассажирские поезда сообщением Нижний Новгород - Москва и Москва - Нижний Новгород.

Уголовное дело Поджоги Росгвардия
06 января 2025, 19:01
Легковушка столкнулась с фонарем на севере Москвы, один человек пострадал
РИА «Новости»
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Один человек получил травмы в ДТП на севере Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария произошла на Ленинградском шоссе, там легковушка врезалась в фонарный столб. В результате произошел разлив топлива.

«В машине заблокированный мужчина», - сообщил источник.

По его данным, пострадавшего вызволили из авто и передали врачам скорой помощи.

Днем 6 января не северо-востоке Москвы сгорела машина. Автомобиль вспыхнул недалеко от отделения почты в Северном Медведково на Широкой улице. Никто не пострадал, в момент возгорания в иномарке никого не было. На кадрах видно, как огонь охватил капот машины, после чего от авто повалил густой черный дым.

ДТП Москва
06 января 2025, 17:57
В полиции не исключили, что пропавшего в Грузии россиянина могли убить
Unsplash
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Пропавшего без вести в Грузии россиянина Виктора могли убить. Затем преступники скрылись в горах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, такую версию озвучила местная полиция. Перед похищением спутница пропавшего Алина успела снять видео.

«Я просила нас отпустить, не убивать. Когда они уехали, я смогла вытащить телефон и позвонила в экстренные службы, остановила две проезжающие машины», - рассказала девушка.

По ее словам, после этого прибыли правоохранители. Алина предоставила полиции всю информацию. Туристке посоветовали не покидать Грузию на время следствия.

Виктор отдыхал в республике последние пять лет, но раньше никаких конфликтов с местными у него не было.

Подруга Виктора Наталья рассказала, что к поискам мужчины подключили альпинистов , собак и дроны. МВД республики завело дело по факту случившегося, сообщил RT.

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Грузия Преступления
06 января 2025, 17:52
Бытовой газ взорвался в одном из кафе Сортавалы, есть пострадавший
Пресс-служба МЧС
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Бытовой газ взорвался в кафе в карельском городе Сортавала, в результате ЧП пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Взрыв произошел примерно в 15:30 в закрытом заведении общественного питания. Помещение загорелось, один человек получил ожог руки. Прокуратура организует проверку.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований безопасности при использовании газового оборудования», - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее газовый баллон сдетонировал в одном из павильонов рынка на Калужском шоссе в поселении Мосрентген Новомосковского административного округа Москвы. Из-за ЧП пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний. Взрыв раздался во время приготовления еды, он произошел от разгерметизации подводки. По информации источника 360.ru, все пострадавшие - выходцы из страны ближнего зарубежья.

Газ Взрывы Республика Карелия

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