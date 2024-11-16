16 ноября 2024, 16:10

Тело погибшего обнаружили в шахте «Таштагольская»

Пресс-служба МЧС
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В шахте «Таштагольская» обнаружили тело горняка, сообщила пресс-служба МЧС России. Спасатели разобрали уже 10 кубометров породы, чтобы поднять его на поверхность.

«Специалисты устанавливают пневмодомкрат для поднятия плит, чтобы извлечь погибшего из-под завала», - уточнили в министерстве.

Ранее в шахте произошло обрушение кровли. С места ЧП эвакуировались 183 человека, но один шахтер остался под завалами. К его поискам подключили 25 спасателей, однако работы пришлось приостановить из-за повторного горного удара. В результате этого ЧП никто не пострадал.

Шахты МЧС РФ
16 ноября 2024, 09:57
Пострадавшим в пожаре в Подмосковье детям оказали помощь в ДКЦ Рошаля
Телеканал «360»
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Пострадавших во время пожара в Подмосковье детей доставили в ДКЦ имени Рошаля в Красногорске, сообщил источник 360.ru. По его словам, пациенты живы, их здоровью ничто не угрожает — медики оказывают всю необходимую помощь.

«Все детишки живы и в сознании. Будут пока лечиться в реанимации. Все на самостоятельном дыхании, с хорошим насыщением кислорода. Всю необходимую терапию получают», - отметил источник 360.ru.

Одного из поступивших поступил на ИВЛ, но сейчас он на самостоятельном дыхании, кислород подают через лицевую маску. В больницу приехал отец еще двух пострадавших - двух мальчиков. Сейчас он находится рядом с детьми.

Пожар случился накануне поздно вечером. На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи. Медики оперативно осмотрели пострадавших и доставили их в Красногорск.

Красногорск Пожары Дети Больницы Врачи
16 ноября 2024, 09:38
Спасатели в Кузбассе приостановили работы в шахте после повторного горного удара
Пресс-служба МЧС
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Сотрудники МЧС приостановили спасательные работы в шахте «Таштагольская» из-за повторного горного удара. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Спасатели МЧС России отходят на безопасное расстояние, работы приостановлены. Пострадавших нет», - отметили в министерстве.

В шахте обрушилась кровля, в результате под завалом оказался один рабочий. С места ЧП эвакуировали 183 шахтера. По данным МЧС, пострадал один человек. В поисковых работах участвовали 25 специалистов и пять единиц техники.

Ранее спасатели эвакуировали рабочих из рудника «Скалистый» в Норильске. Сотрудники МЧС подняли на поверхность 355 шахтеров. В руднике вспыхнул пожар, очаг возгорания находился на глубине 800 метров. Обошлось без погибших и пострадавших. Площадь возгорания в пресс-службе МЧС не уточнили.

Шахты Спасатели МЧС РФ
15 ноября 2024, 22:12
Пострадавших в пожаре в Подмосковье детей доставят в ДКЦ Рошаля в Красногорске
РИА «Новости»
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Во время пожара в Подмосковье пострадали три ребенка. Их доставят в Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске.

У троих детей - шестимесячной девочки, трехлетнего мальчика и полуторогодовалой девочки отравление угарным газом, ожогов нет. Все они находятся в сознании и самостоятельно дышат. Медики отметили, что гемодинамика пациентов стабильная, сатурация составляет 98%.

Всю необходимую помощь пострадавшим окажут в Детском клиническим центре имени Рошаля.

Красногорск Пожары Дети Больницы
15 ноября 2024, 19:05
Кошка сбежала от двух школьниц-похитительниц в Москве
Unsplash
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Две московские школьницы ушли из дома и похитили из зоомагазина кошку. Через некоторое время питомец от них сбежал, а сами дети отправились в Крым, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она опубликовала видеозапись с допросом девочек.

«Зашли мы в зоомагазин. Нам понравилась одна кошка, мы ее взяли», - рассказали они на камеру.

Волк рассказала, что школьницы 10 и 12 лет после похищения кошки поехали в Крым. Девочек нашли в Алуште, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Детей доставят в столицу и передадут родителям, добавила представитель МВД. С беглянками проведут профилактическую работу сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Ранее в поезде до аэропорта Шереметьево обнаружили намеренно оставленную кошку в переноске. Питомца спас житель Москвы. Он забрал кошку себе и попросил всех желающих помочь ему выбрать подходящую кличку.

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