07 июня 2024, 00:42

Тело подростка нашли в реке в Смоленской области

РИА «Новости»
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В Смоленской области возбудили уголовное дело о смерти 11-летнего мальчика в реке Западная Двина, тело которого обнаружили днем 6 июля в городе Велиж. Об этом сообщила пресс-служба СКР по Смоленской области.

По данным следствия, несколько подростков купались в реке, но потом одного из них унесло течением. Трое детей в возрасте от 11 до 13 лет смогли выплыть на берег самостоятельно.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тело ребенка через некоторое время.

Там уже работают следователи и криминалисты. Они осматривают место ЧП, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в водоеме в Новой Москве на дне водоема обнаружили человеческие останки , правоохранители проводят доследственную проверку.

Спасатели Дети МЧС РФ Следственный комитет России Реки
07 июня 2024, 00:17
Два человека пострадали в ДТП с автозаком в Москве
РИА «Новости»
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На Люблинской улице в Москве произошло ДТП с участием спецавтомобиля МВД. В результате пострадали два человека, которых полицейские перевозили в автозаке. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«На Люблинской улице произошло ДТП с участием спецавтомобиля полиции. Предварительно, два человека, перевозившиеся в машине, получили травмы», - сообщили в ведомстве.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

В среду, 5 июня, в смертельное ДТП произошло в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа. Водитель автомобиля Kia на справился с управлением, машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии погибли четверо несовершеннолетних пассажирок , пятую госпитализировали. Полицейские выяснили, что автомобилем управлял человек без водительских прав , его задержали.

ДТП Машины Полиция Москва
07 июня 2024, 00:05
Разложившиеся останки человека нашли в водоеме в Новой Москве
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В Новой Москве нашли человеческие останки на дне водоема. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по столице.

«Шестого июня 2024 года на дне водоема в Новой Москве обнаружили останки человека», - указали в сообщении.

По этому факту правоохранители назначили доследственную проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее тело погибшей москвички без уха и глаз обнаружили в квартире в центре столицы. Труп 41-летней женщины лежал на диване, когда его нашел сожитель. Мужчина обратился в полицию.

В Западном округе Москвы на Боровском шоссе в квартире многоэтажного дома обнаружили 62-летнего мужчину без признаков жизни. На его теле были следы насильственной смерти.

Москва Водоемы
07 июня 2024, 00:03
Пятерых пострадавших госпитализировали с места взрыва в Армении
Freepik
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Пять человек пострадали в результате взрыва на газозаправочной станции на втором километре автотрассы Ереван — Севан близ города Абовян. Их госпитализировали, сообщил Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны.

«В результате взрыва на автотрассе Ереван - Севан, по предварительным данным, пять граждан госпитализированы», - заявили в ведомстве.

Это пока предварительная информация. Данные еще будут уточняться.

Сейчас на месте взрыва работают свыше десятка пожарных расчетов, которые координирует глава Спасательной службы.

По информации местного Telegram-канала Armenia Today, число боевых расчетов, принимающих участие в тушении пожара, достигло 12. Кроме того, на место ЧП направляются новые расчеты спасателей.

Ранее пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян сообщил о взрыве на одной из газозаправочных станций в районе города Абовян. На место сразу же выдвинулись пожарные.

Пять человек пострадали в результате взрыва на газозаправочной станции на втором километре автотрассы Ереван - Севан близ города Абовян. Их госпитализировали, сообщил Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны.

Армения Больницы Минздрав Взрывы
06 июня 2024, 22:58
Сильный взрыв прогремел в армянском городе Абовяне
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Появилась информация о сильном взрыве, прогремевшем на одной из газозаправочных станций в районе города Абовян Котайкской области. Об этом написал в соцсети пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

«В службу спасения 911 поступил сигнал о взрыве на одной из газозаправочный станция на втором километре автотрассы Ереван-Севан (близ города Абовян - прим. ред.). В результате взрыва возник пожар», - сообщил он.

По его словам, на место происшествия направили отряды пожарных спасателей. Всего выехали восемь боевых расчетов. Информации о пострадавших пока нет. Причины пожара также неизвестны.

Видео с места ЧП уже опубликовал Telegram-канал Armenia Today.

Ранее появилась информация о взрыве около судна , которое двигалось вдоль берегов Йемена. Все произошло на значительном расстоянии от него, на судне никто не пострадал.

Армения Пожары Газ Взрывы Полиция

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