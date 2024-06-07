Тело подростка нашли в реке в Смоленской области

По данным следствия, несколько подростков купались в реке, но потом одного из них унесло течением. Трое детей в возрасте от 11 до 13 лет смогли выплыть на берег самостоятельно.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тело ребенка через некоторое время.

Там уже работают следователи и криминалисты. Они осматривают место ЧП, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в водоеме в Новой Москве на дне водоема обнаружили человеческие останки , правоохранители проводят доследственную проверку.