Тело пилота гидроплана «Орион-11» достали из озера в Мурманской области

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Поисками пилота занимались 19 специалистов, задействовав восемь единиц техники.

По данным ведомства, одномоторный гидроплан потерпел крушение при взлете в районе населенного пункта Тик-Губа. «Орион-11» находится на глубине четыре-пять метров, уточнили в МЧС.

Также в пресс-службе обратили внимание, что гидроплан производил несанкционированный вылет с нарушениями правил полета и подготовки к ним.

По факту случившегося уже возбудили дело. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи, заявили ранее в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.