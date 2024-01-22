Тело пенсионера с ножевыми ранениями нашли в квартире в центре Москвы

Появилась первая фотография с выжившими в авиакатастрофе Falcon 10 в Афганистане. Снимок опубликовали в Telegram-канале RT со ссылкой на Hurriyet News.

На втором фото запечатлены обломки самолета. По данным Telegram-канала Shot, удалось снять выживших членов экипажа. Речь идет о пилотах Дмитрии Белякове и Аркадии Грачеве, а также медике Павле Попове. По предварительным данным, сильных травм они не получили. Еще один медик Игорь Сывороткин также находится в удовлетворительном состоянии.

Выжившие ожидают вертолет для транспортировки в больницу Кабула. О судьбе пассажиров - бизнесмена Анатолия Евсюкова и его жены - ничего не известно.

Falcon 10 потерпел крушение в афганской провинции Бадахшан. Причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. На борту находились шесть человек, в том числе четыре члена экипажа. Один из выживших при падении Falcon 10 сам добрался до ближайшего села и жестами попросил о помощи. Отец одного из пилотов отслеживал полет сына по онлайн-сервису Flightradar.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник отметил, что выжившие при крушении воздушного судна родились в рубашке. Он назвал спасение людей настоящим чудом.