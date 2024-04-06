06 апреля 2024, 13:56

Тело новорожденного в пакете нашли на востоке Москвы

РИА «Новости»
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Тело новорожденного ребенка нашли 6 апреля в парке на востоке столицы. Младенец лежал в пакете, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москвы.

Следователи начали доследственную проверку. Вместе с криминалистами они осмотрели место происшествия. Специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения и ищут очевидцев.

«В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - передали в СК.

Ранее в Новой Москве на насосной станции обнаружили тела двух новорожденных. Одного из мертвых младенцев нашли рабочие. Прокуратура взяла расследование дела под свой контроль.

Уголовное дело Дети Россия Парки Москва
06 апреля 2024, 15:33
Партию зараженных сальмонеллой куриных грудок не пустили в Россию
Freepik
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В партии куриных грудок из Китая, которую направили в Россию, нашли сальмонеллу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы статьи пояснили, что компания Tangshan Zhonghong Sanrong торгует небольшими партиями курицы с сайта. На Дальнем Востоке их перекупают и развозят по стране. Одна из партий не прошла проверку Россельхознадзора.

В 2022 году в партии курицы от той же компании уже находили сальмонеллу.

С 14 апреля начнут действовать временные ограничения на поставки продукции фирмы в Россию.

Ранее врач Екатерина Демьяновская сообщила, что заразиться сальмонеллезом можно через губку для мытья посуды : на ней скапливается много бактерий.

В марте вспышку сальмонеллеза зафиксировали в Казани в компании по производству косметики «НэфисКосметикс». Госпитализировать пришлось 40 сотрудников, пообедавших в столовой предприятия 15 марта. Выяснилось, что в пищеблоке грубо нарушали санитарные нормы. Помещения общепита опечатали.

Россия Китай
06 апреля 2024, 15:19
Паводки разрушили дамбу пруда в Куженерском районе Марий Эл
Пресс-служба МЧС
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Паводковые воды разрушили дамбу пруда в Куженерском районе Марий Эл. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Утром 6 апреля из-за таяния снега произошел резкий подъем воды. Трубы, обеспечивающие ее сброс, не справились с нагрузкой. На место ЧП выехал прокурор района Александр Павлов.

«Угрозы подтопления жилых зданий не имеется. Администрация приступила к ограждению места происшествия», - уточнили в прокуратуре.

Ранее дамбу прорвало в Орске. После случившегося спасатели эвакуировали около двух тысяч человек. В пунктах временного размещения находятся 320 жителей, среди них - 85 детей. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пообещал в два раза увеличить выплаты пострадавшим от паводков.

Паводки Россия
06 апреля 2024, 15:08
Сварщика из Ленобласти арестовали из-за слов о теракте в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Правоохранители задержали 26-летнего жителя Ленинградской области, который оставил в соцсетях комментарий на тему теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщила «Фонтанка».

В отношении уроженца Башкирии возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма и арестовали. Мужчина работал сварщиком на одном из предприятий Ленобласти. Ранее его уже судили за кражу и вовлечение в преступление несовершеннолетнего.

Причиной ареста стало циничное высказывание , которое житель Ленобласти оставил в соцсетях в посте о теракте в Красногорске. Задержанный рассказал, что хотел «указать на излишнюю эмоциональность пользователей», поэтому оставил комментарий с улыбающимися смайликами.

Ранее в Петербурге задержали доцента Университета путей сообщения. По информации «Фонтанки» , на его странице в социальной сети размещалась фотография с украинской символикой - трезубцем на фоне флага.

Уголовное дело Ленинградская область Преступления Соцсети Теракт в «Крокусе»
06 апреля 2024, 15:00
Жителям Орска заплатят по 100 тысяч рублей при утрате имущества из-за паводка
Пресс-служба МЧС
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Жителям Орска, пострадавшим из-за мощного паводка, увеличат выплаты в два раза. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

«Принял решение увеличить все выплаты пострадавшим в два раза. Единовременно - 20 тысяч рублей на человека. При утрате имущества - от 50 до 100 тысяч рублей на каждого», - написал он.

Паслер добавил, что для властей в приоритете жизнь и здоровье людей, поэтому эвакуация - необходимая мера. Во временных пунктах размещения создали все условия, чтобы жителям было там комфортно.

Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля, подтопленными оказались несколько тысяч домов. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности. Причиной прорыва могли стать нарушения при содержании гидротехнического сооружения.

Жителей эвакуировали из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения. Уже вывезли более 700 человек , в том числе 210 детей. При патрулировании города нашли тела двух человек.

Уголовное дело Дети Паводки Эвакуации

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