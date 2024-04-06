Тело новорожденного в пакете нашли на востоке Москвы
Тело новорожденного ребенка нашли 6 апреля в парке на востоке столицы. Младенец лежал в пакете, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москвы.
Следователи начали доследственную проверку. Вместе с криминалистами они осмотрели место происшествия. Специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения и ищут очевидцев.
«В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - передали в СК.
Ранее в Новой Москве на насосной станции обнаружили тела двух новорожденных. Одного из мертвых младенцев нашли рабочие. Прокуратура взяла расследование дела под свой контроль.