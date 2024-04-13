Тело мужчины обнаружили в водоеме на северо-западе Москвы

В Оренбурге ухудшилась паводковая ситуация, вода подтопила уже порядка 2,9 тысячи домов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Ситуация с паводком ухудшается в Оренбурге, подтоплены свыше 2900 жилых домов, порядка 4900 приусадебных участков в воде», - заявили в ведомстве.

В МЧС отметили, что из опасных зон подтопления уже эвакуировали более 1,5 тысячи человек, в том числе 325 детей.

В Орске ситуация начала стабилизироваться, за сутки от воды освободились примерно 200 домов. Всего на месте работают более 4,5 тысячи человек, 256 плавсредств, 979 единиц техники и 16 беспилотников. В пресс-службе добавили, что личный состав МЧС и попавшее под подтопление население вакцинируют против гепатита А.

Вода пришла в жилой комплекс «Гранд Парк» в Оренбурге. Об опасности этого «360» днем ранее сообщала местная жительница.