17 января 2024, 11:26

Тело мужчины обнаружили у жилого дома в центре Москвы

РИА «Новости»
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Около жилого дома на улице Зацепский Вал в Москве обнаружили тело 40-летнего мужчины. У погибшего зафиксировали повреждения в области головы. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«На месте координирует работу правоохранительных органов первый заместитель Замоскворецкого межрайонного прокурора Сергей Михеев», - уточнили в ведомстве.

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего и проведение доследственной проверки.

Несколько дней назад тело другого мужчины нашли в квартире жилого дома на востоке Москвы. У него был порез на горле.

Убийства Москва
17 января 2024, 11:50
Появилось видео пожара на полиэфирном пожаре в Ростовской области
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Утром в среду в городе Шахты в Ростовской области начался пожар на полиэфирном заводе. В распоряжении «360» появилось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как от места возгорания в небо поднимается густой черный дым.

Пресс-служба МЧС России уточнила РИА «Новости» , что загорелось предприятие по производству полиэфирного волокна.

Информация о пострадавших пока что не поступала.

Пожары Видео Заводы
17 января 2024, 11:32
Две утечки бытового газа произошли в Челябинской области
РИА «Новости»
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В Челябинской области в ночь на среду, 17 января, в двух населенных пунктах произошли утечки бытового газа. В результате пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В спасательном ведомстве уточнили, что утечка паров из газовых баллонов не сопровождалась горением. Три человека пострадали в деревне Дербишева Аргаяшского района, еще двое, в том числе 16-летний подросток - в СНТ «Узункуль» Сосновского района.

Всех пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи. В МЧС отметили, что при утечках несущие конструкции зданий не были повреждены.

Ранее хлопок газовоздушной смеси произошел в пятиэтажке в Казани. Никто из жильцов не пострадал. В начале января в Самаре взорвался газовый баллон, в результате травмы получили четыре человека.

Челябинская область Газ
17 января 2024, 09:50
Военный вертолет разбился в Киргизии
РИА «Новости»
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Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение в Киргизии. О ЧП сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местное госагентство «Кабар».

Журналисты «Кабар» при этом привели данные источников на предприятии «Кыргызаэронавигация».

По данным представителя этой организации, вертолет рухнул в 07:55 по московскому времени (10:55 по местному времени). Крушение произошло на авиабазе «Фрунзе-1» «О судьбе экипажа пока неизвестно. Дополнительно сообщим», - добавил собеседник «Кабар».

UPD: В пресс-службе Минобороны Киргизии РИА «Новости» заявили, что упавший вертолет принадлежал Силам воздушной обороны страны. Сейчас специалисты выясняют подробности катастрофы.

По предварительной информации, в результате крушения один человек погиб и восемь пострадали.

Авиация Киргизия
17 января 2024, 08:57
Свердловские полицейские накрыли цех по производству паленого алкоголя
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы пресекли работу цеха по производству контрафактного алкоголя в Свердловской области. Об этом в Telegram-канале рассказал член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев.

По его словам, подпольное производство обнаружили в поселке Новокосулино-2.

«Сотрудники управления экономической безопасности и общественники сумели обезвредить очередной алкогольный цех. Всего изъяли около трех тысяч литров спирта, готовую продукцию, этикетки и бутылки. Решается вопрос о возбуждении дела», - написал общественник.

В декабре цех по производству контрафактного алкоголя также обнаружили в Тюменской области. Незаконный бизнес организовал житель Ханты-Мансийского автономного округа. К работам он привлек курьера и двух мигрантов. Полицейские изъяли порядка 19 тысяч готовых бутылок со спиртным и порядка двух тысяч литров этилового спирта.

МВД РФ Алкоголь Свердловская область

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