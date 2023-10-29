Тело мужчины обнаружили после пожара в Новой Москве
Тело мужчины обнаружили при тушении пожара в доме в деревне Пучково в Новой Москве. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.
По предварительным данным, частный дом загорелся около 07:50. В результате пожара обрушилась мансарда здания.
В ходе разбора завалов в центральной части здания обнаружили погибшего мужчину 2000 года рождения.
Пресс-служба столичной прокуратуры подтвердила данные о гибели человека. В ведомстве отметили, что установление всех обстоятельств произошедшего и результаты доследственной проверки взяли на контроль.
Ранее человека спасли из горящей квартиры на северо-востоке Москвы. По предварительным данным, пожар возник в двухкомнатной квартире.