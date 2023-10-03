Тело мужчины обнаружили между путей у платформы в Новой Москве

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По его данным, утром 3 октября в ТиНАО в поселении Кокошкино на одноименной станции между путей нашли труп мужчины. Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства случившегося установят правоохранители.

По информации собеседника, движение поездов в районе ЧП не остановили.

Ранее в поселке Внуково в Москве человек погиб под колесами электрички. Тело обнаружил машинист. Он рассказал, что человека сбил поезд около перехода через железнодорожную платформу в районе деревни Изварино.

Еще один несчастный случай произошел на 1-й Мытищинской улице на платформе «Москва-3». Предположительно, под колесами электрички погиб прохожий.